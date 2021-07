Hoge restwaarde? Deze tweedehands auto's worden juist duurder in plaats van goedkoper

Vorig jaar, toen mensen vanwege corona massaal het openbaar vervoer meden en liever in hun eigen voertuig op pad gingen, waren gebruikte auto’s niet aan te slepen. Die populariteit blijkt verrassend stabiel: ook in 2021 zijn tweedehands modellen nog altijd erg in trek. Bovendien speelt een wereldwijd gebrek aan computerchips de auto-industrie nog steeds parten, waardoor het aanbod van nieuwe auto’s achter blijft.

Die twee trends zijn terug te zien in stabiliserende occasionprijzen. De Britse autowebsite WhatCar.com besloot de huidige prijsveranderingen van gebruikte auto’s te onderzoeken, samen met een team van restwaardespecialisten en data-analisten. Wat blijkt? Mede dankzij de coronapandemie, de bijbehorende hoge vraag én het gebrek aan nieuwe auto’s stijgen bepaalde modellen zelfs in waarde. Dat komt overigens ook door de periode waarin deze analyse is gedaan: aan het begin van de zomer stijgen de prijzen van cabriolets bijvoorbeeld elk jaar wel iets.

Dit zijn, volgens het Engelse onderzoek, de meest gewilde modellen van het moment:

De extreem krachtige Toyota Yaris GR is nu al een verzamelobject.

Toyota Yaris GR

Zijn ‘normale’ broertje is een redelijk populaire boodschappenauto die prima verkoopcijfers scoort in Nederland, maar de Yaris GR is een heel ander verhaal. Onderhuids is dit namelijk een soort rallyauto voor de openbare weg: Gazoo Racing, de speciale sportwagendivisie van Toyota, voorzag de kleine hatchback onder meer van vierwielaandrijving en een extreem krachtige driecilindermotor die maar liefst 261 pk en een trekkracht van 360 Newtonmeter levert. Daarmee sprint de GR in slechts 5,5 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur. Dat is redelijk ongekend voor dit type auto en dat maakt deze variant dan ook enorm gewild bij liefhebbers. De Yaris GR is nu al een gewild object voor verzamelaars. Dat is te zien aan de prijzen, zo leert een bezoek aan Gaspedaal.nl (waar alle occasions van autoverkoopwebsites verzameld staan, zie het kader onderaan dit verhaal). Waar een standaard hybride Yaris zo’n 23.000 euro kost, moet een GR al snel het dubbele opbrengen.

De Mini - hier als cabrio - is één van voordeligste open auto's die je tegenwoordig nieuw kunt kopen. De prijs van gebruikte exemplaren is bovengemiddeld stabiel.

Altijd populair: de Mini

Menig autoverkoper zal het beamen: een Mini staat vrijwel nooit lang te koop. Door een geslaagde combinatie van een speels uiterlijk, vermakelijk weggedrag, de nodige luxe voorzieningen en de beschikbaarheid van veel verschillende varianten blijft een Mini populair. Met name de driedeurs versie is een graag geziene gast, al houden de avontuurlijke cabrio (foto) en de meer praktische Clubman - zogezegd de stationcar - hun waarde ook goed vast. Hetzelfde geldt trouwens voor de Countryman, het hogere, stoere broertje van de familie.

Vervroegd van de markt gehaald en dus zeldzaam: de Suzuki Jimny

Suzuki Jimny

Dit jaar zijn er in Nederland niet meer dan twee exemplaren van deze kleine Japanse terreinwagen op kenteken gezet. Dat heeft alles te maken met aangescherpte CO2-regels, waarbij een fabrikant een ‘vlootgemiddelde’ moet halen van alle auto’s in zijn gamma nieuwe auto’s: omdat de uitstoot van de Jimny in verhouding vrij hoog is, heeft hij een negatieve invloed op dat gemiddelde. Daarom haalde Suzuki de nog jonge Jimny van de Nederlandse markt. Hij is dus schaars: wie een bijna nieuwe Jimny wil, betaalt volgens Gaspedaal.nl soms wel 48.950 euro terwijl het model in 2018 nog voor zo’n 28.000 euro te koop was.

Een tot camper omgebouwde Mercedes-Benz Vito, ook wel bekend als 'Marco Polo'

Mercedes-Benz ‘Marco Polo’

Een opvallende kandidaat in deze lijst is de kampeerversie van de Mercedes-Benz Vito. De tot ‘Marco Polo’ omgedoopte auto heeft onder meer een uitklapbaar hefdak en een volledige kampeeruitrusting in zijn interieur, naast een luifel en een tijdloos uiterlijk. Dat zorgt er, met name in deze vakantieperiode, voor dat mensen dit soort omgebouwde busjes moeiteloos weten te vinden. Hetzelfde geldt overigens voor de Volkswagen California op basis van de VW Transporter, buiten het feit dat de kampeerauto per definitie populairder dan ooit is in ons land. Mocht je trouwens willen weten waar je allemaal op moet letten als je zelf een bestelbus wilt ombouwen tot camper, dan kun je hier onze video bekijken.

Scherp en klaar voor de zomer: ook de Mazda MX-5 is momenteel erg gewild

Mazda MX-5

In de zomer doen open auto’s het per definitie beter dan in andere seizoenen, maar de Mazda MX-5 valt ook dit jaar weer op door z’n stabiele prijzen. Nieuw is de wendbare, speelse en lichtvoetige tweezitter uit Japan momenteel verkrijgbaar vanaf 35.000 euro en de tweedehands prijzen op Gaspedaal.nl doen daar niet voor onder. Opvallend is ook dat oudere exemplaren (ook uit vorige generaties) vrijwel zonder uitzondering op veel interesse van liefhebbers kunnen rekenen.

