‘Hoger aantal ongevallen bij jonge automobilisten valt niet op te lossen’

Volgens de verzekeraar veroorzaakt gemiddeld 2,2 procent van al haar autoverzekerden een aanrijding, maar dat percentage stijgt tot 5 procent wanneer het gaat om jonge bestuurders die nog 24 moeten worden. Marco Nanne, directeur Univé Schade, wijst op het gebrek aan ervaring als een belangrijkste oorzaak van het verschil. ,,Jongeren hebben aantoonbaar meer moeite om verkeerssituaties in te schatten en nemen onbewust meer risico’s op de weg.”

Veilig op Weg

Uit cijfers van een app-functie met de naam ‘Veilig op Weg‘ waarmee verzekerden door hun rijgedrag korting op de verzekeringspremie kunnen verdienen, blijkt dat vooral mannen tot 25 jaar slecht scoren. Maar liefst 8,8 procent van de mannelijke bestuurders scoort een onvoldoende voor zijn rijgedrag, terwijl het percentage vrouwelijke bestuurders met een negatieve score aanzienlijk lager is (1,2 procent).

,,Dat overmoedige gedrag van jong volwassenen komt doordat jongeren impulsiever zijn", zegt verkeerspsychologe Mariëtte Pol. ,,Dit komt doordat bij jongeren de impulscontrole - de rem - nog minder is ontwikkeld dan bij volwassenen. Ook is het zo dat jonge mannen meer risico’s nemen dan jonge vrouwen. ,,Dat is deels te herleiden naar de oertijd. Mannen moesten toen al op jonge leeftijd ondernemend zijn en risico's nemen als jager/verzamelaar. Maar als je dit gedrag vertoont in een auto zonder dat je veel rijervaring hebt, kan dat leiden tot gevaarlijke situaties op de weg.”

1 op 5 afgeleid door telefoon

Het slechte rijgedrag van jonge bestuurders wordt volgens Univé mede verklaard door factoren zoals te hoge snelheid, slecht anticiperen en afleiding. Zo scoort 11,4 procent van de jongeren onvoldoende op snelheid, terwijl dit percentage bij 65-plussers (2,9 procent) bijna vier keer lager ligt. Bovendien vertoont ruim één op de acht jongeren een erg onrustige rijstijl bij het optrekken, afremmen en nemen van bochten. Daarnaast blijkt dat in ruim 20 procent van de gemeten ritten jongeren minstens één keer hun telefoon gebruiken.

Verkeerspsychologe Mariëtte Pol noemt als een van de belangrijkste oorzaken voor dit slechte rijgedrag de sociale invloed die jongeren hebben op elkaar. ,,Als jongeren bij elkaar in de auto zitten zijn ze vaak geneigd om stoer te doen of elkaar op te jutten. Dat leidt - al dan niet onder sociale druk - tot opschepperig of overmoedig gedrag, wat weer leidt tot meer ongevallen. Helaas kun je jongeren moeilijk verbieden om bij elkaar in de auto te stappen, want dat leidt weer tot problemen met de Bob-maatregel, waarbij degene die rijdt geen alcohol drinkt.” Volgens Pol kunnen jongeren hun eerste rijervaringen het beste opdoen kan beter onder begeleiding van een volwassene (begeleid rijden) dan in aanwezigheid van leeftijdsgenoten, waarbij de groepsdruk groot is.

Geen alcohol, niet 's nachts rijden en niet met leeftijdsgenoten

Om te proberen het risico op ongelukken te verlagen is Univé gestart met het stimuleren van rijvaardigheidstrainingen. ,,Deelnemers worden niet alleen beloond met twee extra treden no-claimkorting op hun autoverzekering, maar leren ook uitwijken, door de berm rijden, remmen op glad wegdek of het maken van een noodstop,’ legt Marco Nanne uit. ,,Hiermee vergroten we het bewustzijn van jongeren over gevaren in het verkeer en hun vermogen om daarmee om te gaan.”

Onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) wijst echter uit dat rijvaardigheidscursussen een averechts effect kunnen hebben doordat vooral jonge mannen de geleerde lessen in de praktijk willen brengen. Een zogeheten ‘getrapt rijbewijs’ zou volgens de SWOV wel een goede aanvulling vormen. Hierbij mogen zogeheten Beginnend Bestuurders in de eerste rijfase helemaal geen alcohol drinken, niet 's nachts rijden én niet rijden met leeftijdsgenoten als passagier. Volgens de SWOV is het echter onmogelijk om een oplossing vinden voor het probleem omdat er zeer uiteenlopende oorzaken aan ten grondslag liggen.