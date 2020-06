Honda doet extra stoer met de nieuwe Jazz ‘Crosstar’

Waar de Jazz voorheen nog met een ‘gewone’ benzinemotor leverbaar was, is de nieuwe generatie alleen te verkrijgen als hybride. Honda claimt dat elke Jazz maar liefst drie motoren aan boord heeft: twee elektromotoren werken samen met een 1,5-liter benzinemotor, die in totaal een vermogen van 109 pk (80 kW) en 253 Newtonmeter trekkracht produceren.

Met deze aandrijflijn sprint de Jazz, die een nieuw soort automaat aan boord heeft zonder aparte versnellingen, in 9,4 seconden van nul naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid van de nieuwe Honda ligt op 175 kilometer per uur. Belangrijker bij dit soort compacte auto’s is het brandstofverbruik: volgens z’n Japanse bedenkers heeft de Jazz genoeg aan 4,5 liter benzine per honderd kilometer. Een volledig elektrische Jazz, als ruimer broertje van de charmante Honda e, komt er voorlopig niet.

Volledig scherm Minder stoere bumpers: zo ziet de 'normale' Jazz er uit © Honda

Nieuw: de Jazz Crosstar

Aan de buitenkant oogt de Jazz nog altijd als een klein ruimtewagentje: hij heeft nog steeds een hoge koets met veel ruimte voor inzittenden en spullen. Standaard past er 298 liter in de bagageruimte, als je de achterbank neer klapt vergroot je die ruimte tot 1.199 liter en dat is ver boven het gemiddelde in dit segment. Honda’s beroemde Magic Seats zijn in de Jazz ook nog steeds aanwezig: bij deze flexibele achterstoelen kun je de zitting omhoog klappen om hoge spullen (zoals een kamerplant) te vervoeren. Klap je de stoelen naar voren weg, dan verschijnt een vlakke laadvloer.

Helemaal nieuw is de Jazz Crosstar, een extra aangeklede variant met een stoerder uiterlijk. Met een opgehoogd onderstel, een hogere zitpositie en waterafstotende bekleding moet deze versie ‘mensen met een actievere levensstijl’ aanspreken. Aan de buitenkant herken je de Crosstar aan een grover getekende grille, zwarte elementen rond de wielkasten en de aanwezigheid van dakrails. Bovendien rolt de SUV-achtige Jazz op specifieke 16-inch wielen en is hij te bestellen met een dak in een contrasterende zwarte kleur.

Volledig scherm De Honda Jazz Crosstar © Honda

Hij ziet er net wat frisser uit dan de standaard Jazz: met deze variant speelt Honda duidelijk in op de crossover-trend in dit segment, waar modellen zoals de Renault Captur, de Peugeot 2008 en de Volkswagen T-Cross erg populair zijn.

Meer veiligheid

Honda claimt stoer dat de nieuwe Jazz een stuk veiliger is dan zijn voorganger. Om dat te bereiken heeft het merk een aantal opvallende punten aangepast: zo is de breedte van de voorste dakstijlen (direct naast de voorruit) meer dan gehalveerd voor een beter zicht rondom. Dat is een goede ontwikkeling en geen overbodige luxe in een wereld waar auto’s steeds onoverzichtelijker worden.

Bovendien heeft de Jazz een nieuw soort airbag aan boord, waarmee het totale aantal van die beschermende luchtzakken op tien komt. De extra airbag is volgens Honda nieuw in dit compacte segment: hij zit in het midden van het dashboard en zou de voorste inzittenden nog beter moeten beschermen dan bestaande systemen. Hoe de airbag er uit ziet en hoe het systeem precies werkt, laat Honda vreemd genoeg nog niet zien.

Naast al die airbags is de Jazz ook uitgerust met een automatisch remsysteem dat de impact van een botsing moet verminderen, een waarschuwingssysteem dat voetgangers beter herkent in het donker – ook als er geen straatverlichting is – en voortaan beschikt de Honda over het verplichte e-Call systeem dat automatisch de hulpdiensten inschakelt na een ongeluk. Adaptieve cruise control is ook mogelijk, net als een actieve rijstrookassistent en verkeersbordherkenning.

Geen Mario Kart

In het interieur is de Jazz weliswaar ook vernieuwd, maar het dashboard is niet zo modern en revolutionair als dat in Honda’s elektrische auto, de Honda e. Daar kun je op een groot aanraakscherm allerlei functies bedienen en zelfs spelletjes zoals Mario Kart spelen, dat is in de Jazz niet mogelijk. Wel heb je altijd een 7-inch TFT-scherm voor je neus en zit er een aanraakscherm op het midden van het dashboard. Volgens Honda zijn de gebruikte materialen een stuk beter dan in de vorige Jazz, terwijl er op verzoek van bestaande klanten nog fysieke knoppen aanwezig zijn voor het bedienen van onder meer de ventilatie.

Bovendien kan de auto overweg met Android Auto en Apple Carplay, is er een Wifi Hotspot aanwezig en beschikt de Jazz over de ‘Honda Personal Assistant’ die spraakcommando’s kan begrijpen en reageert als je ‘OK Honda’ zegt. Jazz-rijders kunnen bovendien de app ‘MyHonda+’ downloaden: die zorgt dat je de auto vanaf een afstand in de gaten kunt houden, kunt openen en sluiten via je mobiel en alvast je volgende bestemming naar de navigatie kunt sturen.

