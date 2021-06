Honda ontwikkelt trillende schoen voor blinden

Het Ahirase-apparaat is het eerste in zijn soort en maakt gebruik van een smartphone-app en een trilapparaat met een bewegingssensor. Deze worden in de schoen bevestigd. Met behulp van trillingen vertelt de Ahirase wanneer de gebruiker rechtsaf of linksaf moet gaan of moet stoppen, afhankelijk van de route die vooraf middels de app is gekozen. Moet de gebruiker rechtdoor, dan trilt het apparaat voorin in de schoen. Moet je juist naar links of rechts, dan trilt het linker- of rechterdeel.