Huiszoekingen bij Mitsubishi Duitsland: verdacht van sjoemelsoftware

Mitsubishi wordt ervan verdacht in enkele van zijn dieselmotoren software te hebben verwerkt die bij emissietests een rooskleuriger beeld over de uitstoot geven. Het zou gaan om voertuigen met 1,6 liter en 2,2 liter viercilinder dieselmotoren die voldoen aan de Euro 5- en Euro 6-emissienormen. Duitse autoriteiten verzoeken kopers die sinds 2014 auto’s met deze motoren rondrijden contact op te nemen met de politie. In de auto’s zou sjoemelsoftware zitten waardoor de auto’s in de praktijk meer uitstoten dan in de tests.



Vijf jaar geleden kwam bij een groot schandaal aan het licht dat Volkswagen vals had gespeeld bij uitlaatgastests voor diesels. Sindsdien liggen meerdere automakers onder een vergrootglas wegens vermeend gesjoemel rond de uitstoot van diesels. In 2016 gaf Mitsubishi al eens toe fouten te hebben gemaakt bij het testen van het verbruik van hun wagens. Toen was er geen sprake van sjoemelsoftware, maar waren de cijfers richting de consument niet eerlijk gecommuniceerd.