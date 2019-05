Huizenhoog rollend rotsblok blokkeert Amerikaanse snelweg

‘We rijden 220 km/u’: vrienden filmen zichzelf terwijl ze hun dood tegemoet rijden

24 mei Een waanzinnige autorit heeft in Italië het leven gekost aan twee vrienden die op weg waren naar een techno-feestje. ,,Deze auto is een monster. We rijden 220 km/u”, klinkt het in beelden die ze live op Facebook postten. Even later waren ze dood.