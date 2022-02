‘Hybrides vliegen vaker in brand dan elektrische auto’s en benzineauto’s samen’

Uit de studie, waarbij onder meer gegevens van de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Association werden gebruikt, blijkt dat elektrische auto’s in de VS zelfs minder snel in brand vliegen dan auto’s met een verbrandingsmotor.

Elektrische auto veiligst

Volgens analisten van AutoInsuranceEZ vliegen hybrides per 100.000 verkochte auto’s zelfs vaker in brand dan elektrische auto’s en auto’s met een verbrandingsmotor samen. Ze namen gegevens van de National Transportation Safety Board en vergeleken die met verkoopgegevens per autocategorie.

Chevrolet Bolt

Hybride auto’s bleken vorig jaar betrokken bij ongeveer 3475 branden per 100.000 verkochte auto’s. Benzineauto's vlogen ongeveer 1530 keer in brand per 100.000 auto’s. Elektrische auto's telden slechts 25 branden per 100.000 verkochte voertuigen. In de VS worden veel hybrides zoals de Chevrolet Bolt verkocht, die hier nauwelijks rondrijden, dus het beeld is niet helemaal identiek aan de Europese situatie.

Opdonder accu

Waarom hybrides relatief vaak in brand vliegen, is niet bekend. Wel is zeker dat er bij plug-in-hybrides veel wordt gevraagd van de kleine accu’s. Vaak moeten ze de eerste 10 of 20 kilometers de gehele auto voortstuwen totdat de benzinemotor het overneemt. Als de software dat niet goed regelt kan de accu een opdonder krijgen, waardoor eenmaal aan de laadpaal de elektriciteit niet wordt opgeslagen, maar wordt omgezet in warmte. Tot de accu zó heet wordt dat er brand ontstaat.

