Hyundai en Uber onthullen ‘vliegende auto’ op techniekbeurs CES in Las Vegas

VIDEODe Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai werkt aan een ‘vliegende auto’. De Personal Air Vehicle (PAV) is ontwikkeld in samenwerking met technologieconcern Uber en blikt vooruit op ‘een nieuwe vorm van mobiliteit door de lucht die reistijden drastisch zal verkorten’. Eén probleem: voorlopig is de machine niet geschikt voor de openbare weg.

Hoewel Hyundai spreekt van een vliegende auto, is de PAV feitelijk eerder een rijdende helikopter dan een auto die de lucht in kan. De machine (die als typenummer S-A1 krijgt) is namelijk voorzien van diverse propellers en rotors waarmee hij verticaal kan opstijgen en landen zonder dat er een start- en landingsbaan nodig is. Hiermee wil de automaker reizigers de kans bieden om druk stadsverkeer te omzeilen: wanneer de straten beneden vol staan met auto’s, vliegt de PAV er met maximaal 290 kilometer per uur overheen. Vanwege z’n breedte mag het futuristische apparaat niet de openbare weg op, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse PAL-V of de Terrafugia uit China.

Volledig scherm Geen auto: de PAV is te breed voor de openbare weg © Hyundai

Voor gewone automobilisten wordt het niet mogelijk om een S-A1 bij de plaatselijke Hyundai-dealer te bestellen. In plaats daarvan worden de voertuigen in de toekomst bestuurd door piloten die maximaal vier personen per keer kunnen vervoeren. In de verdere toekomst, zodra de technologie er klaar voor is, zouden de ‘vliegende auto’s’ helemaal zonder bestuurder kunnen reizen.

Op kruissnelheid vliegt de PAV tussen de 300 en 600 meter hoogte, terwijl een enkele reis maximaal 100 kilometer ver kan zijn vanwege de . Zodra de accu’s van de volledig elektrische machine leeg zijn, wil Hyundai dat ze binnen 5 à 7 minuten weer volledig opgeladen zijn. Al deze optimistische cijfers tonen aan dat de automaker nu nog vooral aan het dagdromen is: voorlopig is deze vliegende Hyundai nog toekomstmuziek.

Volledig scherm De 'vliegende auto' van Hyundai en Uber © Hyundai

Samen met Uber

Hyundai broedt, net als andere grote autobouwers zoals Audi (dat eerder met Boeing in zee ging) en het Chinese Geely, op dit soort plannen om in de toekomst een zo breed mogelijk aanbod aan voertuigen te kunnen bieden. ,,We willen mensen en steden van de toekomst bevrijden van de belemmeringen van reistijd, drukte en ruimte. Op die manier moeten de inwoners van steden een hoogwaardiger leven kunnen leiden, in steden zonder files.” Wat de Koreanen betreft moet reizen in de vliegende PAV bereikbaar worden voor zoveel mogelijk mensen.

Om het concept te realiseren, werkt Hyundai als eerste autofabrikant samen met Uber Elevate. Dat onderdeel van Uber, het bedrijf dat we nu vooral kennen van alternatieve taxiritten, wil de PAV gaan inzetten als luchttaxi. Waar Hyundai de voertuigen moet gaan maken, onderhouden en beheren, werkt Uber aan een zogenoemd ‘ecosysteem’ voor gebruikers. Zij kunnen dan een vliegrit boeken via een app, waarna ze aan boord kunnen stappen in een ‘hub’ – een soort station waarvandaan de PAV vertrekt. Wanneer deze infrastructuur klaar is voor gebruik, is nu nog onbekend.

Volledig scherm Hyundai's toekomstbeeld: de PBV's rijden op de grond © Hyundai

PBV: multifunctionele ‘busjes’

Naast het vliegende voertuig laat Hyundai in Las Vegas nog een andere machine zien. De PBV (van Purpose Built Vehicle, ofwel doelgericht voertuig) is een soort rijdende cocon die voor verschillende doeleinden kan worden omgebouwd. Zo kan de gebruiker hem onder meer inrichten als een rijdende huiskamer, een verrijdbaar ziekenhuis of een mobiele hotelkamer. De boven- en onderkant zijn uit elkaar te halen en de lengte kan variëren tussen de 4 en 6 meter. Daarbij moeten de volledig elektrische wagons zelfstandig door het verkeer kunnen navigeren, in staat zijn om autonoom in colonne te rijden en zonder bestuurder pakketjes af te leveren.