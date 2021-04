Hyundai prijst Ioniq 5: wat biedt deze slimme stroom-SUV voor €43.500?

De bijna vijf meter lange Ioniq 5 komt op de markt in vijf verschillende uitrustingsniveaus. De prijslijst start met de Basis, die voor 43.500 euro onder meer een accu met een capaciteit van 58 kilowatt en achterwielaandrijving krijgt. Volgens Hyundai komt het elektrische vijfpersoons model daarmee zo’n 384 kilometer ver op één acculading. Wie langere stukken wil rijden per laadbeurt, kan kiezen voor de versie met het grotere batterijenpakket van 73 kilowattuur (vanaf €46.500) dat goed is voor ongeveer 480 kilometer bereik. Die waarde geldt voor de versie met een motor tussen de achterwielen, want de versie met vierwielaandrijving en een tweede elektromotor op de vooras komt – onder meer vanwege het hogere gewicht – zo’n twintig kilometer minder ver.

Volledig scherm Hyundai Ioniq 5 © RV

Opvallend is dat Hyundai een iets kleiner accupakket monteert dan zustermerk Kia, dat binnenkort de technisch vrijwel identieke EV6 op de markt zet. In de duurdere versies van die auto zit namelijk een pakket van 77,4 kilowattuur, dat in combinatie met louter achterwielaandrijving (en dankzij een iets betere stroomlijn) goed is voor een beloofd bereik van zo’n 510 kilometer. Beide modellen blinken trouwens uit door hun snellaadtechniek: dankzij een boordnet dat draait op 800 volt (in plaats van de gebruikelijke 400 volt) kunnen de Ioniq 5 en EV6 hun accu’s in zo’n 18 minuten van bijna leeg weer opladen tot 80 procent. Daarvoor moet je wel een speciale laadpaal vinden, maar menig concurrent zoals de Skoda Enyaq of de Aiways U5 heeft daar twee keer zo lang voor nodig.

Nog een opvallend verschil in de line-up van de twee elektrische modellen: waar de sterkste Hyundai Ioniq 5 een maximumvermogen krijgt van 306 paardenkrachten (225 kW) en een maximale trekkracht van 605 Newtonmeter, introduceert Kia volgend jaar een GT-versie van de EV6 die daar dubbel en dwars overheen gaat. Volgens de eerste voorspellingen krijgt de GT bijna 600 pk (430 kW) en 740 Newtonmeter, waarmee hij in 3,5 seconden vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur moet kunnen razen. De dikste Ioniq 5 doet dat volgens Hyundai in 5,2 tellen. Die extra prestaties hebben wel hun prijs, aangezien de EV6 GT minimaal 63.595 euro gaat kosten terwijl je voor de meest luxueuze versie van de Ioniq €60.595 moet betalen.

Volledig scherm Zo ziet de Kia EV6 in standaard uitvoering er uit © Kia

Gezin versus sportief

Een directe vergelijking tussen de twee zustermodellen laat verrassende verschillen zien. Waar de Hyundai vooral een ruime, praktische gezinsauto wil zijn, gooit de Kia het over een wat sportievere boeg. Niet alleen is de EV6 lager en langer dan de Ioniq 5, hij biedt minder bagageruimte en iets minder hoofdruimte voor de achterpassagiers. Die mensen op de achterbank profiteren in beide auto’s overigens wel van bovengemiddeld veel beenruimte, al blinkt de Hyundai ook daar meer uit dankzij extra slanke voorstoelen. Hoewel je in zowel de Kia als de Hyundai de achterbankleuning kunt verstellen, voegt de in lengte verschuifbare achterbank (waarvan de leuning in twee delen is om te klappen) in de Ioniq 5 nog meer flexibiliteit toe.

Ook voorin ademen de twee modellen een andere sfeer: in de Kia krult het dashboard als het ware een beetje om de bestuurder heen, waarbij de twee 12,3-inch schermen op het dashboard licht gebogen zijn. Bovendien sluit een verhoogde console tussen de voorstoelen je een beetje op – in positieve zin. In de Hyundai is het juist één en al ruimte wat de klok slaat: de Ioniq heeft (standaard!) eveneens twee 12,3-inch schermen, maar in dit geval staan ze als een strakke flatscreen televisie recht op het dashboard. Verder heeft de Hyundai een verschuifbare bak tussen de voorstoelen, die verbonden zit aan de bekerhouders en de armsteun: zet deze in de achterste stand en je kunt vrij moeiteloos van de ene voorstoel naar de andere overstappen.

Volledig scherm Het dashboard van de Hyundai Ioniq 5 © Hyundai

Ook een bijzondere voorziening is de ‘relax-stand’ op de voorstoelen: met een druk op de knop schuift je zetel onderuit en klapt er een heus voetenbankje uit om je benen te ondersteunen. Volgens Hyundai is dit ideaal voor mensen die even willen uitrusten, bijvoorbeeld tijdens een laadbeurt. Overigens: zodra er iemand op de achterbank zit, is ‘standje ontspanning’ geblokkeerd. De elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen zijn standaard vanaf het tweede uitrustingsniveau (Mid), verkrijgbaar vanaf €47.500. Voor de extra ontspanningsfunctie (met geheugen) heb je echter de ‘Luxe’ nodig en die kost minimaal 52.700 euro.

Vanaf de Mid-versie beschikt de Ioniq ook over twee 230-volt aansluitingen die het mogelijk maken om andere elektrische apparaten op te laden. De Mid+ (leverbaar vanaf €50.500) beschikt over een projector in de voorruit die onder meer bewegende navigatiepijlen laat zien onderweg, terwijl vanaf deze versie ook een warmtepomp en actieve batterijverwarming aanwezig zijn. Op goedkopere versies kost dit 1.200 euro extra. De Luxe voegt daarboven ook nog grotere 20-inch lichtmetalen wielen toe, naast de herkenbare ‘pixel-lampen’ en een systeem waarmee je de auto op afstand kunt parkeren.

Volledig scherm Het interieur van de Kia EV6 GT © Kia

De topversie – de ‘Luxe Vision’ – voegt tot slot nog een glazen panoramadak toe. Opmerkelijk genoeg staat het dak voorzien van zonnepanelen, dat zichtbaar is op de speciale (en inmiddels uitverkochte) introductieversie ‘Project 45’ niet standaard in de prijslijst. Wat die voorziening los gaat kosten, is op dit moment nog niet bekend. De eerste exemplaren van de Hyundai Ioniq 5 en de Kia EV6 verschijnen in de zomer op de Nederlandse wegen.

Volledig scherm De relaxstoelen van de Hyundai Ioniq 5 © Hyundai

