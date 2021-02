Hyundai vervangt autowielen door ‘poten’ in voertuig dat ‘overal kan komen’

VIDEOHyundai ontwikkelt een opzienbarend voertuig dat zonder hulp van mensen overal kan komen. Het is bedoeld om pakketjes te bezorgen in onherbergzame gebieden of om rampgebieden te verkennen, bijvoorbeeld na een aardbeving. Maar Hyundai heeft ook expedities op de maan of andere planeten in het vizier.

De autofabrikant is nog wat vaag over de toepassingen en dat is te begrijpen ook. Het Amerikaanse bedrijf Boston Dynamics was jaren geleden al begonnen zo'n robotvoertuig te ontwikkelen en toen was het Amerikaanse leger een van de grote sponsors. Immers, juist voor defensie-doeleinden zijn dergelijke voertuigen interessant: voor verkenning bijvoorbeeld, maar je kan er ook een robotsoldaat van maken als je er wapens op monteert. ,,Op dit moment hebben wij geen contact over dit project met het leger van welk land dan ook‘’, reageert ontwikkelingsleider John Su van de Hyundai Motor Group desgevraagd. Hij werkt in Silicon Valley aan de Tiger X-1, zoals het geavanceerde voertuig wordt genoemd.

Volledig scherm De Hyundai Tiger X-1 heeft wielen die via 'robotpoten' aan het voertuig bevestigd zijn. Hierdoor kan hij zich uit benarde situaties redden door simpelweg rechtop te gaan 'staan' of hoog op zijn poten te gaan 'lopen'. © Hyundai Motor Group

Boston Dynamics, sinds kort grotendeels eigendom van Hyundai, ontwikkelde zich de afgelopen jaren tot marktleider in geavanceerde robotdynamica. Het Amerikaanse bedrijf werd in 2013 overgenomen door Google, dat het in 2017 doorverkocht aan het Japanse Softbank. Vorig jaar nam Hyundai een belang van 80 procent in het bedrijf en betaalde daar een miljard euro voor. Boston Dynamics kreeg onder andere bekendheid met zijn humanoïde robot Atlas en oogstte ook volop bekijks met zijn robothond Spot, die met zijn mechanische poten over moeilijk begaanbaar terrein loopt en achterwaartse salto’s doet.

Hoge rijsnelheden

De Ultimate Mobility Vehicle die Hyundai nu presenteert heeft wielen en soortgelijke robotpoten, waardoor hij op vrijwel elke ondergrond uit de voeten kan. Komt hij vast te zitten in de modder, in het zand, in de sneeuw of in het water, dan zal hij zijn poten strekken als een dier om zijn weg te vervolgen. De wielen zijn via de ‘robotpoten’ aan het voertuig bevestigd en hierdoor kan het zich uit benarde situaties redden door simpelweg rechtop te gaan ‘staan’ of hoog op de poten te gaan lopen. Is de weg vlak, dan zal het voertuig zich verlagen en op z'n wielen hoge rijsnelheden kunnen halen.

Volledig scherm Diep in de jungle of de woestijn: de Hyundai Tiger X-1 moet overal kunnen komen. Zolang zijn batterijen het volhouden, natuurlijk. © Hyundai Motor Group

De robotpoten kunnen onafhankelijk van elkaar bewegen. Verder staat het voertuig op een modulair platform waardoor verschillende carrosserieën op het chassis te bevestigen zijn. In de constructie is onder meer koolstofvezelcomposiet toegepast: licht van gewicht en extreem sterk. Geavanceerde techniek zorgt ervoor dat de laadruimte van de Tiger nauwelijks helt, waardoor de vracht vrijwel horizontaal vervoerd wordt. Die stabiliteit is belangrijk bij bijvoorbeeld het vervoer van medicijnen of vaccins.

Batterijen

Diep in de jungle of de woestijn: de Hyundai Tiger X-1 moet dus overal kunnen komen. Zolang zijn batterijen het volhouden natuurlijk. Dat is een van de uitdagingen waar Hyundai nog voor staat, want het is de bedoeling dat er lange afstanden worden afgelegd en waar vind je een stopcontact of laadpaal in de jungle of de woestijn? Een andere uitdaging is de kwetsbaarheid: dit voertuig zal ongetwijfeld duur zijn en hoe beveilig je het in afgelegen gebieden tegen diefstal? Nog een aandachtspunt is de internetverbinding, waarmee de eigenaar contact houdt met het voertuig. John Su vreest dat een satellietverbinding hiervoor onmisbaar zal zijn, want lang niet overal op aarde is 4G of 5G beschikbaar.

Hoe dan ook, John Su is er heilig van overtuigd dat een voertuig als de Tiger X-1 de komende jaren op de markt kan worden gebracht. Voor welke prijs durft hij nog niet te zeggen. ,,Alleen webshops zullen al razend enthousiast zijn als zij straks overal ter wereld een bestelling kunnen afleveren‘’, zegt Su. ,,Extreme kou of hitte, werkelijk niks kan de Tiger-X1 deren. Maar wij zouden het ook geweldig vinden als hij zijn diensten kan bewijzen op de maan of een andere planeet.’’

Volledig scherm De Hyundai Tiger X-1 is ook inzetbaar voor expedities op de maan of andere planeten. © Hyundai Motor Group