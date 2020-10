Icoon tot leven gewekt: fabriek gaat ‘nieuwe’ Peugeots 205 GTI maken

Automobi­list twee keer achter elkaar opgepakt onder invloed van amfetamine, cocaïne en methamfeta­mi­ne

12 oktober Een automobilist is in Delft en Rijswijk twee keer in 24 uur tijd opgepakt voor rijden onder invloed. Beide keren zat de man met een cocktail van amfetamine, cocaïne en methamfetamine achter het stuur.