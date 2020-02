Iedereen kan driften met nieuwe driemotorige elektrische Audi

Rij-impressieAudi brengt deze zomer de eerste in serie geproduceerde elektrische auto met drie motoren op de markt. Het merk denkt met de bijbehorende revolutionaire achteras in de 503 pk sterke e-tron S de lol van het elektrisch rijden te vergroten.

Dat rijden met een elektrische auto leidt tot bijna ongelofelijke versnellingen zolang je rechtuit gaat, weten de meeste mensen wel. Dat het in de bochten een ander verhaal is door het relatief hoge gewicht weet ook iedereen, maar het merendeel van de autokopers is niet echt geïnteresseerd in sportief rijden en dus is dit een offer dat ze graag brengen. Toch denken autofabrikanten goed na hoe ze ook sportieve rijders kunnen verleiden. Audi hoopt een deel van de oplossing in handen te hebben met een nieuwe achteras die twee elektromotoren herbergt.

In de nieuwe Audi e-Tron S is namelijk de grote elektromotor die in de standaard e-Tron de achteras aandrijft, naar de vooras verplaatst. Achter beschikt de e-Tron S over twee kleinere elektromotoren, die samen goed zijn voor maximaal 359 pk (264 kW). Onder normale omstandigheden is de auto achterwielaangedreven. De voorwielen komen er pas bij als er veel vermogen wordt gevraagd of als er sprake is van gripverlies. Doordat de elektrische motoren individueel worden aangestuurd en de aandrijfkrachten worden verdeeld zonder tussenkomst van een mechanisch differentieel, is elektrische torque vectoring mogelijk.

Volledig scherm Audi e-Tron S © Audi

Sportiever gevoel

De twee elektromotoren achter sturen namelijk elk één wiel aan en er is geen enkele fysieke verbinding tussen de twee – op een koelingskanaal na: alles wordt met software geregeld. Doordat de aandrijfkracht hiermee variabel naar de twee achterwielen wordt gestuurd, kun je veel harder de bocht om. Wanneer de auto bijvoorbeeld in een bocht naar rechts onderstuurd rechtdoor dreigt te gaan (onderstuur), wordt er een stroomstoot naar het linker achterwiel overgebracht. Deze doet de neus in de juiste richting afbuigen. Dat werkt beter dan het binnenste wiel afremmen, omdat hierdoor de snelheid van de auto afneemt. Het onderlinge verschil in aandrijfkracht van de achterwielen kan oplopen tot 220 Newtonmeter. Het resultaat: hogere bochtsnelheden, een sportiever gevoel en een directere besturing.

Hoewel het systeem zorgt voor meer veiligheid, is het ook en vooral ontworpen voor meer dynamiek. Want de factor plezier stond ook hoog op de verlanglijst van de techneuten. En dus is driften ook mogelijk met dit systeem. Sterker nog: het lijkt ervoor gemaakt. De voorwaartse drang van de achterwielen grenst aan het ongelofelijke wanneer in de bocht het ‘stroompedaal’ wordt gevloerd. De carrosserie, de banden, de wielophanging: alles wringt doordat het onder enorme druk komt te staan van het megakoppel van de e-Tron S. Fijn lijkt de auto het niet te vinden, maar er is geen ontkomen aan: de megakrachten moeten nu eenmaal een uitweg vinden en die uitweg is richting de horizon.

Volledig scherm Audi e-Tron S © Audi

'By wire’

Achter het stuur merk je weinig. Driften met deze auto is daardoor zeer eenvoudig, zelfs met uitgeschakelde elektronica om je uit de problemen te houden. Het toont aan hoe briljant deze techniek werkt. Duizenden parameters worden per seconde geïnterpreteerd en verwerkt. Zaken als stuurhoek, snelheid, sliphoek, koppel en tractie worden afhankelijk van het de rijmodus permanent gemonitord en op basis daarvan wordt de ideale mix berekend om de auto zo snel mogelijk de bocht om te krijgen.

Een bijzondere feature is het elektro-hydraulische ‘by-wire’ remsysteem. Een krachtige elektromotor zorgt daarbij voor een snelle opbouw van de remkracht, wat de remweg volgens Audi verkort. De aansturing van het systeem bepaalt automatisch of voor het afremmen alleen de elektromotoren of ook de wielremmen worden gebruikt. Via Audi Drive Select kan de bestuurder van de e-Tron S modellen kiezen uit zeven rij-modi: van Comfort via Efficiency tot Individual en Allroad of Offroad. Op basis van de keuze wordt ook de standaard adaptieve luchtvering aangestuurd die de carrosseriehoogte in totaal met 7,6 centimeter kan variëren. Bij snelle ritten verlaagt het systeem de carrosserie automatisch met 2,6 centimeter. Bij Offroad gebruik worden de e-Tron S modellen juist hoger op hun poten gezet.

Volledig scherm Audi e-Tron S © Audi

973 Newtonmeter koppel

De Audi e-Tron S is door zijn derde motor de meest sportieve elektrische auto van Audi tot nu toe. Niet alleen door de derde motor, maar ook door zijn totaalvermogen van maximaal 503 pk en maximumkoppel van 973 Newtonmeter. Onder normale omstandigheden is ‘slechts’ 435 pk en 880 Nm voorhanden. Dat leidt in het beste geval tot een acceleratie van 0-100 km/u in 4,5 seconden en een elektronisch begrensde topsnelheid van 210 km/u.

Hoewel Audi de definitieve foto’s van de productieversie nog even onder de pet houdt, wordt door de autofabrikant geclaimd dat de e-Tron S modellen uiterlijk direct herkenbaar zijn. Onderscheidende details zijn de dynamischer vormgegeven bumpers, de met 2,3 centimeter verbrede wielkasten, de brede diffusor en diverse zilverkleurige accenten. Ook de 20 inch lichtmetalen velgen zijn volgens Audi echte blikvangers. Optioneel zijn 21 of 22 inch exemplaren leverbaar. Andere visuele hoogtepunten zijn de zwarte of fel oranje remklauwen met S logo en de optioneel beschikbare, digitale Matrix LED koplampen.

Volledig scherm Audi e-Tron S © Audi

Vanaf mei

Het interieur van de e-Tron S en e-Tron S Sportback wordt gedomineerd door een overwegend donkere kleurstelling. Elektrisch verstelbare en met leder plus Alcantara beklede sportstoelen zijn standaard. Dat geldt tevens voor afwerkingsaccenten in donker geborsteld aluminium. Opties zijn met leder beklede Super sportstoelen, contourstoelen met airconditioningfunctie en afwerking accenten van carbon.