‘Ik heb mijn auto bewust ingeruild voor dit type fiets’

Mijn stadsbarrel brengt me al tientallen jaren naar werk, sportclub en kroeg. Vooral in de laatste vijf jaar heb ik het fietspad drukker zien worden. Het is wringen en bellen. Soms blijf ik zen, maar steeds vaker stoot ik een krachtterm uit. Bijvoorbeeld als een bakfiets zich in de rijramt of iemand tegen de stroom in fietst. Ik heb niet de illusie dat dit gaat veranderen als Nederland weer coronavrij is. Misschien gaan we zelfs meer fietsen nu we ervaren hoe fijn bewegen is en hoe handig ook als alternatief voor het OV.