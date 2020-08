In 11 minuten van Breda naar Rotterdam op de motor, politie zoekt getuigen

Audi onder vuur na ‘seksisti­sche' adverten­tie van klein meisje dat banaan opeet

4 augustus De Duitse autofabrikant Audi gaat diep door het stof voor het plaatsen van een controversiële afbeelding van een klein meisje dat al leunend tegen de voorkant van een rode sportwagen een banaan opeet. De foto, die is bedoeld om de nieuwe Audi RS4 te promoten, is na felle kritiek van de site van Audi verwijderd. ,,We bieden onze oprechte excuses aan voor dit ongevoelige beeld”, laat het miljardenbedrijf weten.