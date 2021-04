In de voetsporen van de legendarische Golf GTI: de nieuwe VW ID.4 GTX

Volkswagen gaat zijn elektrische auto's in extra sportieve versies uitbrengen. Het eerste model, de ID.4 GTX is vandaag onthuld. De auto treedt in de voetsporen van de legendarische Golf GTI, met één groot verschil. De sportieve prestaties gaan nu hand in hand met een schoon geweten.

De Golf GTI verraste eind vorige eeuw als compacte gezinsauto met de prestaties van een rasechte sportauto. Het was een model dat al snel veel kopers trok. Tientallen jaren bleef de Golf GTI populair, maar hij had natuurlijk één nadeel: sportiviteit bij een benzineauto gaat onvermijdelijk gepaard met een hoger brandstofverbruik en meer vervuilende uitlaatgassen.

Daar heeft de nieuwe VW ID.4 GTX geen last van. Mits volgeladen met groene stroom, hoeft de eigenaar zich nergens schuldig over te voelen. De ID.4 GTX is bovendien de eerste volledig elektrische VW met standaard vierwielaandrijving. Hij heeft zowel op de voor- als achteras een elektromotor. Samen leveren ze een maximaal vermogen van 220 kW (299 pk).

Vliegtuighangar

Bij de onthulling in een vliegtuighangar op de voormalige luchthaven Tempelhof in Berlijn liet de nieuwe VW zien waartoe de intelligent geregelde vierwielaandrijving in staat is. De auto beklom probleemloos een helling van 37,5 procent. Snel is de nieuweling ook: in 6,2 seconden sprint hij van 0 naar 100 kilometer per uur. Al doen sommige andere elektrische auto's dat nog veel sneller. De topsnelheid van de GTX is begrensd op 180 kilometer per uur.

Volkswagen belooft niet alleen sportieve motorprestaties, maar ook uitdagend weggedrag. ,,Je voelt de uitstekende wegligging van de GTX in elke bocht”, voorspelt Thomas Ulbrich, lid van de Raad van Bestuur van Volkswagen en verantwoordelijk voor productontwikkeling.

Sportief aangekleed

Net als bij de Golf GTI is de ID.4 GTX extra sportief aangekleed. Zo heeft hij een 3D led-achterlichtcluster met remlichten in de vorm van een X. Een deel van het dak en de achterspoiler zijn zwart, terwijl de rest van het dak in hoogglans antraciet is uitgevoerd. Het bovenste deel van het dashboard en de kunstleren bekleding van de portieren hebben de donkere kleur X-Blue, die staat voor duurzaamheid. Rode contrasterende naden – traditiegetrouw in de auto-industrie hét symbool voor sportiviteit en kracht - sieren de stoelen.

Volkswagen wil het meest begeerde, duurzame mobiliteitsmerk wil worden. In 2030 moet 70 procent van de verkoop uit volledig elektrische auto's bestaan. Tegen 2050 wil de autofabrikant klimaatneutraal zijn. Daartoe wordt tot 2025 ongeveer 16 miljard euro geïnvesteerd.

De ID.4 GTX arriveert in de zomer bij de Nederlandse VW-dealers. Over de prijs is nog niets bekend.

