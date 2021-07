In deze buurten kun je maar beter niet je auto parkeren

Automobilisten kunnen beter niet parkeren in de binnenstad van Eindhoven. Nergens in Nederland sloegen auto-inbrekers van 2015 tot en met 2020 namelijk vaker toe dan in deze buurt. Ook verschillende Rotterdamse en Utrechtse buurten blijken onveilig om je auto te parkeren.

Dit en meer blijkt uit onderzoek van Independer op basis van de meest recente politiecijfers. In het onderzoek werden de auto-inbraakcijfers van meer dan 5000 Nederlandse buurten onderzocht. Incidenten blijken onevenredig verdeeld over delen van Nederland: zo vindt de helft van alle auto-inbraken plaats in slechts 7,3 procent van de buurten.

De top 5 van buurten met de meeste auto-inbraken van 2015 tot en met 2020 zijn allemaal te vinden in Eindhoven, Rotterdam en Utrecht

1. Binnenstad (Eindhoven): 1849 auto-inbraken

2. Cool (Rotterdam): 1462 auto-inbraken

3. Stadsdriehoek (Rotterdam): 1434 auto-inbraken

4. Hoog-Catharijne NS en Jaarbeurs (Utrecht): 1288 auto-inbraken

5. Groot IJsselmonde (Rotterdam): 1156 auto-inbraken

Meeste auto-inbraken per hectare in buurten Amsterdam

Wanneer het aantal auto-inbraken van 2015 tot en met 2020 wordt afgezet tegen het oppervlak van een buurt, dan blijken juist Amsterdamse buurten relatief gezien het onveiligst om de auto te parkeren. Zo zijn 22 van de 25 buurten met de meeste auto-inbraken per hectare (10.000m2) te vinden in de hoofdstad. Dit is de top 5:

1. Oude Kerk e.o. (Amsterdam): 76,3 auto-inbraken per hectare

2. Nieuwendijk Noord (Amsterdam): 65,5 auto-inbraken per hectare

3. Groenmarktkade Buurt (Amsterdam): 64 auto-inbraken per hectare

4. Gouden Bocht (Amsterdam): 58,8 auto-inbraken per hectare

5. Lange Elisabethstraat, Mariaplaats e.o. (Utrecht): 58,3 auto-inbraken per hectare

Meer informatie over auto-inbraken per buurt is hier te lezen

