In deze gemeente is de kans dat je auto gestolen wordt het grootst

Met de sleutel in je hand aankomen bij een lege parkeerplaats: het overkwam in de eerste vier maanden van dit jaar al bijna 3000 Nederlanders. Het aantal gestolen auto's ligt bijna zes procent hoger dan vorig jaar en zelfs 31 procent hoger dan twee jaar eerder.

Van januari tot en met april dit jaar werden al 2972 motorvoertuigen gestolen. In dezelfde periode van 2022 ging het om 2810 diefstallen, dus het betreft een toename van 5,8 procent. In 2021 waren er de eerste vier maanden van het jaar zelfs ‘maar’ 2.269 incidenten: vergeleken met twee jaar geleden is er zelfs een toename van een derde. Vooral in de provincie Limburg is de kans groot dat je auto van de oprit wordt geroofd, zo blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van de politie en het CBS.

Toyota de meest gestolen auto

Opvallend is ook dat niet alle auto’s even populair zijn bij het dievengilde. Vorig jaar was de populairste auto om te stelen een Toyota. Maar liefst één op de zes gestolen auto’s was toen van dit Japanse automerk. ,,Vooral de 83 procent stijging bij de diefstal van Toyota’s van vorig jaar viel mij enorm op”, legt auto-expert Menno Dijcks van Independer uit. ,,Toch is het verzekeren van Toyota’s nog niet duurder geworden, maar dat kan natuurlijk wel gaan komen als deze trend doorzet.”

De populariteit bij autodieven is slecht nieuws voor eigenaren van een Toyota, die ook al extra vaak de dupe zijn als het gaat om de diefstal van katalysatoren. Gemiddeld zestig procent van alle gestolen katalysatordiefstallen vindt plaats bij een Toyota Prius en ook andere Toyota-modellen zijn voor dit soort diefstallen geliefd bij criminelen.

Limburg populair bij autodieven

Autodiefstal is een landelijk probleem, maar toch zijn er sterke verschillen per regio. Zo staan motorvoertuigen verreweg het minst veilig geparkeerd in Limburg. Per 10.000 huishoudens vinden hier namelijk 8,3 diefstallen plaats; ruim twee keer meer dan het landelijk gemiddelde. Autodieven hebben het in Limburg extra makkelijk om een auto snel over de grens te laten verdwijnen, de provincie grenst immers aan zowel Duitsland als België.

,,Je bent voor de diefstal van een auto alleen verzekerd als je WA plus of Allrisk bent verzekerd”, aldus Dijcks. ,,Met alleen een WA-verzekering val je buiten de boot. Denk daar dus goed over na als je een autoverzekering afsluit. Als je een vergelijking doet, kijk dan goed wat een WA plus meer kost dan een WA-verzekering. Maak vervolgens een goede afweging.”

Friesland relatief veilig

De veiligste provincie om te parkeren is Friesland. In deze noordelijke provincie werden de eerste vier maanden van het jaar ‘slechts’ 0,5 motorvoertuigen gestolen per 10.000 huishoudens. Ook in Zeeland slaan criminelen minder vaak hun slag met ‘maar’ 0,7 gestolen voertuigen per 10.000. Het landelijk gemiddelde is 3,7 diefstallen per 10.000 huishoudens. Op de autodiefstalkaartjes vind je de diefstalcijfers per provincie of gemeente.

Limburgse Beek grootste kans op gestolen auto

Ruim een kwart van alle gestolen motorvoertuigen in Nederland wordt ontvreemd in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag (26,9 procent). Maar ook in Eindhoven, Nijmegen en Utrecht wordt vaak een melding gedaan van een diefstal. Toch zijn het niet de grote steden die ten opzichte van het aantal huishoudens de grootste kans hebben op een gestolen voertuig. Die twijfelachtige eer krijgt namelijk het Limburgse Beek. Per 10.000 huishoudens worden hier gemiddeld 19 motorvoertuigen gestolen.

In deze 67 gemeenten is nog nooit een auto gestolen

,,Uiteraard zijn er verschillen in premies tussen diefstalgevoelige en minder diefstalgevoelige auto’s”, zegt Dijcks. ,,Dit zie je dan vooral terug in de WA plus- en Allrisk-verzekeringen, omdat die diefstal dekken. Zo is een Allrisk-verzekering voor een Volkswagen Golf vrijwel twee keer zo duur als bij een Kia Picanto, die minder diefstalgevoelig is. Bij de Kia Picanto is de gemiddelde jaarpremie 846 euro tegenover 1655 euro voor de Volkswagen Golf. Het verschil tussen WA en WA Plus is bij deze modellen 445 euro op jaarbasis.”

Voor 67 gemeenten is er beter nieuws: hier is vooralsnog dit jaar nog geen enkele auto gestolen. Benieuwd of jouw gemeente ertussen zit? Bekijk alle cijfers op de onderzoekspagina.