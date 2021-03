In deze Nederlandse stad worden de meeste auto’s vernield

In 2020 werden in Nederland 32.515 autovernielingen geregistreerd bij de politie. Dit zijn er 1855 minder dan het jaar ervoor, een daling van 5,4 procent. Het gaat bijvoorbeeld om het opzettelijk inslaan van ruiten, het lek steken van banden of het krassen in de lak.

Dit en meer concludeert Independer, dat op basis van politiecijfers het aantal geregistreerde autovernielingen in Nederland in kaart bracht. Uit de analyse blijkt dat in Zuid-Holland - met 4,8 vernielingen per duizend auto’s - het meeste vandalisme plaatsvindt. In totaal ging het om 7760 vernielingen, honderd minder dan het jaar daarvoor in deze provincie.

In 2019 stond Noord-Holland nog bovenaan de lijst, dat nu met 4,7 vernielingen per duizend auto’s op de tweede plek terechtkomt. Hierna volgt Limburg met vier vernielingen per duizend auto’s. Het minste autovandalisme komt voor in de provincie Flevoland (2,0), gevolgd door Overijssel (2,7) en Drenthe (2,7). Het gemiddelde van heel Nederland ligt op 3,7 vernielingen per duizend auto’s.

Per gemeente gekeken, worden er in Den Helder - met 9,2 vernielingen per duizend auto’s - de meeste auto’s beschadigd. Hierna volgen Zandvoort (8,2), Rotterdam (7,9), Arnhem (7,6) en Heerenveen (7,6). In Rotterdam en Heerenveen was een stijging te zien ten opzichte van 2019, in Den Helder en Arnhem juist een daling. Onderaan de lijst staan de Nederlandse Waddeneilanden Vlieland en Schiermonnikoog. Ook in Rozendaal, Renswoude en Baarle-Nassau komt relatief weinig autovandalisme voor.

