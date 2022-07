In deze vakantielanden loop je de meeste kans op een ongeluk

De kans op een verkeersongeval met slachtoffers is het grootst in Duitsland, België, Oostenrijk en Portugal. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van cijfers van Eurostat.

Vooral in Oostenrijk loop je als vakantieganger risico. In dat land vallen gemiddeld 42,8 verkeersslachtoffers per 10.000 inwoners te betreuren. Het gaat daarbij om zowel gewonden in het verkeer als ongelukken met een dodelijke afloop. Dat aantal is bijna twee keer hoger dan het Europese gemiddelde van 21,8 slachtoffers per 10.000 inwoners.

Duitsland en België ook in de top 5

Ook bij onze oosterburen moet je goed uitkijken, want Duitsland staat op twee. Op nummer drie staat Portugal, dat weer wordt gevolgd door onze zuiderburen in België. In Turkije kun je beter ook niet van je resort af komen, want dat land staat gedeeld vijfde met Slovenië. Daar rijden veel Nederlandse vakantiegangers noodgedwongen doorheen op doortocht naar Kroatië.

Nederland relatief veilig

Met 11,7 verkeersslachtoffers per 10.000 inwoners eindigt Nederland op een 23ste plaats in de Europese vergelijking. Onze wegen zijn hiermee naar verhouding relatief veilig. Denemarken komt als ‘meest verkeersveilige land’ uit de bus: hier waren per 10.000 inwoners ‘slechts’ 5 verkeersslachtoffers.

Berlijn en Rome zijn de gevaarlijkste steden

Ook per hoofdstad zijn er grote verschillen. Zo is Berlijn de metropool met - naar verhouding - de meeste verkeersslachtoffers. Hier werden 41,9 slachtoffers gemeld per 10.000 inwoners. Ook in Rome (31,4 slachtoffers per 10.000 inwoners), Brussel (30,4) en Lissabon (28,9) vinden vaak ernstige verkeersongelukken plaats.

De veiligste hoofdstad is Kopenhagen. In de Deense hoofdstad werden ‘slechts’ 4,2 verkeersongelukken gemeld met (dodelijk) letsel als gevolg. Ook in Warschau (4,6 slachtoffers per 10.000 inwoners), Helsinki (6,4) en Oslo (6,6) is het verkeer relatief veilig. Wil je weten hoe de situatie is in de regio of het land waar je op vakantie gaat? Kijk dan hier voor een overzicht bij Independer.

Volledig scherm Soms gaat het in Nederland ook goed mis, zoals hier op de A50 bij Hoenderloo. © Rijkswaterstaat

De top 5 van Europese landen met naar verhouding het hoogste aantal verkeersslachtoffers:

1. Oostenrijk (42,8 slachtoffers per 10.000 inwoners)

2. Duitsland (39,7 slachtoffers per 10.000 inwoners)

3. Portugal (33,5 slachtoffers per 10.000 inwoners)

4. België (32,2 slachtoffers per 10.000 inwoners)

5. Turkije en Slovenië (27,6 slachtoffers per 10.000 inwoners)

