In dit land wonen de agressiefste automobilisten van Europa

Andere weggebruikers beledigen achter het stuur, hevig claxonneren, bewust bumperkleven of zelfs uit de auto stappen om het ‘uit te praten’. Al deze gedragingen komen steeds vaker voor in België, zelfs meer dan in alle andere Europese landen.

Een ander verontrustend fenomeen is volgens de Vias dat 1 op de 10 Belgen al een ongeval of bijna-ongeval had door mobiel te bellen. De resultaten zijn afkomstig uit een nieuwe enquête in 11 Europese landen die werd uitgevoerd door la Fondation Vinci Autoroutes.

Steeds agressiever

Maar liefst 63 procent van de Belgen gebruikt regelmatig zijn claxon om zijn ongenoegen kenbaar te maken tegenover 53 procent in 2017. Alleen de Spanjaarden drukken met 66 procent nog vaker op te toeter in het verkeer. Bijna 6 op de 10 Belgische automobilisten schelden tegen andere bestuurders tegenover 52 procent in 2017. Alleen de Grieken en de Italianen doen dit nog vaker.

Ook stappen automobilisten in België steeds vaker uit om verhaal te halen bij een andere weggebruiker, zegt een op de drie wel eens bewust te bumperkleven en een op de vijf belt nog steeds af en toe niet handsfree. Dat is een groot verschil met Nederland (15 procent) en Groot-Brittannië (11 procent), waar dit gedrag het minst voorkomt van alle bevraagde landen.

Verbale agressie

De Vias constateert dat alle vormen van onaangepast gedrag in Europa de laatste twee jaar zijn toegenomen, ook in Nederland. Karin Genoe CEO van het Vias institute: ,,Het verkeer wordt steeds drukker. Dat uit zich meer en meer in agressief en onaangepast rijgedrag, zoals bumperkleven en verbale agressie. Bron van vele ongevallen en bijna-ongevallen is vaak onoplettendheid.”