In dit wintersportland zijn sneeuwkettingen of winterbanden straks ook verplicht

De regels gelden ook wanneer je op doortocht bent in een van de vele gemeenten in de bergachtige departementen van Frankrijk. De regels gelden vanaf 1 november tot en met 31 maart, zo meldt de Belgische website Autogids. Buitenlandse automobilisten zijn niet vrijgesteld van de regel.

Om precies te zijn moet je banden met het M+S-logo (Mud and Snow) monteren, of ten minste twee kettingen of twee bandensokken in de kofferbak meenemen. In tegenstelling tot Duitsland zijn banden met het symbool 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake, oftewel, drie bergen en een sneeuwvlok) niet verplicht.