Invallen bij autofabrikanten door EU wegens mogelijke kartelvorming

Bij de zoveelste grove snelheids­over­tre­ding reed Ravi G. vader Luca (37) dood: ‘Ik was niet helder’

In het holst van de nacht wilde de 37-jarige Luca Giunta de slachtoffers van een verkeersongeval op de A13 helpen. Minuten later werd de getrouwde vader van twee kinderen zelf gelanceerd door automobilist Ravi G. (31) uit Delfgauw. Om ‘zijn hoofd leeg te maken’ reed die met 168 kilometer per uur over de snelweg, terwijl de knipperende matrixborden op 50 stonden. Het laatste fragment in Luca’s leven was een paar koplampen.

10 maart