Is de politie niet strafbaar met die dieselauto’s?

Deze elektri­sche auto’s zijn dit jaar nog wél beschik­baar

11 juli Hoe kom je als zakelijke rijder nog snel – vóór 1 januari 2020 – aan een elektrische auto? Die vraag is actueel vanwege de nieuwe afspraken in het Klimaatakkoord. In tegenstelling tot eerdere afspraken geldt vanaf 1 januari 2020 niet langer 4 procent bijtelling, maar 8 procent. Dat kan een zakelijke rijder 1250 euro per jaar extra kosten, aldus de Vereniging Elektrische Rijders (VER).