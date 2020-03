Is dit de ultieme toerwagen wanneer Europa zijn grenzen weer opent?

Voor een goed gebouwde ‘hotrod’ Porsche 911 hoef je niet persé zes ton stuk te slaan bij de firma Singer in de Verenigde Staten. Ook in Nederland is vakmanschap genoeg aanwezig.

Deze bij Elferspot aangeboden Porsche 911 Carrera is een zogeheten ‘backdate’. Dat wil zeggen: een auto die eruitziet als een klassieke Porsche van voor 1973, maar die is voorzien van moderne onderdelen en materialen. Zulke auto's worden ook wel 'hotrods’ genoemd. Ze zijn zo gemaakt dat ze optimaal presteren op bochtige bergwegen en circuits in binnen- en buitenland. Ideaal dus om erop uit te trekken wanneer straks overal de ‘lockdowns’ worden opgeheven.

Volledig scherm Porsche 911 backdate © TwinSpark, foto: Niels Keekstra

In Amerika bouwt de firma Singer al enkele jaren Porsches 911 uit de jaren negentig om tot klassiek ogende racewagens voor de openbare weg. Ze zijn een lust voor het oog voor de liefhebber, maar tevens nagenoeg onbetaalbaar. De prijslijst van een Singer begint bij ongeveer 650.000 dollar en wil je ook een door Singer en Williams ontwikkeld motorblok, dan gaan de prijzen als snel richting één miljoen dollar.

Singer is echter niet de eerste die dit soort auto's bouwt. In Amerika en Nederland is al heel lang de R Gruppe actief en de leden daarvan maken al veel langer dit soort auto's. De huidige eigenaar van deze auto is ook lid van deze club van autoliefhebbers. Hij is erin geslaagd een auto te maken die dezelfde uitstraling biedt als een echte Singer.

De auto die nu te koop wordt aangeboden is voorzien van extra brede, stalen turboschermen om plaats te bieden aan brede banden voor meer grip. De 911 is voorzien van een 993 3.6 motor. Dat is het laatste en dus meest doorontwikkelde luchtgekoelde motorblok van Porsche uit de jaren negentig. De motor werd opgevoerd tot 300 pk en voorzien van een zogeheten ‘single mass’ licht vliegwiel en een racekoppeling. In de 915-versnellingsbak werd een sperdifferentieel aangebracht met een sperwerking van 40 procent.

Ook het onderstel is compleet aangepast om een mooie mix te kunnen vormen tussen sportieve toertochten en desgewenst af en toe een trackday. De remmen zijn van een Porsche 3.3 Turbo en de sportdempers zijn van Bilstein. De auto is voorzien van 17 inch Fuchs wielen.

Het interieur is voorzien van een halve rolbeugel, kantelbare Recaro-stoelen, een afneembaar stuur en alcantara deuren- en hemelbekleding. Er is lichtgewicht RS-tapijt gebruikt en de ramen zijn elektrisch bedienbaar. De auto is in de ogen van veel Porsche-liefhebbers het perfecte vervoermiddel voor sportieve automobilisten die niet kunnen wachten om na de corona-crisis de bergwegen van Europa te bedwingen. De Porsche staat te koop bij Twinspark in Oegstgeest voor 189.999 euro.

