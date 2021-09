‘Is het slecht om een dieselmotor vaak te starten?’

VRAAG & ANTWOORD ‘Maken banden van elektri­sche auto’s minder geluid?’

16 september ‘Als potentieel aanwoner van de door te trekken A15 hebben we het hier geregeld over overlast van een snelweg’, aldus lezer H. Smit in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Ik denk dat het – los van de natuurvernietiging – wel mee zal vallen, omdat we straks elektrisch rijden. Maken banden van elektrische auto’s inderdaad minder geluid dan die van vergelijkbare auto’s met brandstofmotor?’