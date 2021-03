Is nieuw asfalt nog nodig nu thuiswerken de norm is? Partijen zijn verdeeld

Traditionele links-rechts tegenstellingen zijn er niet veel meer in de politiek, maar ze zijn niet overal verdwenen. Asfalt is zo’n hardnekkige. Links wil niet nóg meer wegen, want meer asfalt leidt alleen maar tot meer auto’s, tot meer files, tot meer auto’s enzovoort. Rechts vindt het essentieel voor de economie en de samenleving. Corona veranderde een met auto’s dichtgeslibd land - we zijn die ellende bijna vergeten - in een nagenoeg filevrij land.