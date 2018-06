Is zo'n vakantiebeurt nou echt nodig?

Moderne auto's komen nog zelden in de garage, dus lokken autobedrijven consumenten maar al te graag met zo'n extra controle. Die stamt uit een verleden toen auto's veel onbetrouwbaarder waren dan nu. Aan de andere kant: de vakantie brengt voor de meeste auto's wel de langste rit van het jaar met zich mee. En juist dan kunnen verouderde banden, een te laag vloeistofpeil of andere mankementen de pret bederven. Voor een auto die lange tijd niet meer in de garage is geweest, is zo'n extra controle zo gek nog niet. Het is in elk geval belangrijk om voor de vakantierit - eventueel zelf - even de vloeistofniveaus en de bandenspanning te controleren.