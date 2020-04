Is zoemende armband de oplossing voor de anderhalve meter-economie?

Het Amerikaanse automerk experimenteert met een zoemende armband voor fabriekswerkers om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Hoewel in de Verenigde Staten zes voet (ruim 1,8 meter) afstand word voorgeschreven, is het principe hetzelfde.



De armband werkt met Bluetooth-technologie. Zodra arbeiders te dicht bij elkaar komen, verkleurt de armband en begint deze te trillen, aldus Ford Authority. De armbanden worden momenteel getest door een groep vrijwilligers in de Ford-fabriek in Plymouth in de Amerikaanse staat Michigan, waar op dit moment hulpapparatuur wordt gemaakt voor coronapatiënten. De bedoeling is dat de armbanden later ook in autofabrieken van Ford worden ingezet. schrijft Bloomberg.



De Ford-autofabrieken in de Verenigde Staten draaien officieel nog niet. Het kan volgens Ford tot mei duren voordat er weer auto's worden geproduceerd. Dat geldt ook voor de Ford-fabrieken in Europa. Het is nog niet zeker of de speciale armbanden ook hier gebruikt zullen worden.