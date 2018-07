Italië wil alarmsysteem verplichten om te voorkomen dat automobilisten hun kind vergeten in de auto

De maatregel moet voorkomen dat er meer kinderen sterven doordat ze in een hete auto worden achtergelaten. Dit gebeurt alleen in Europa naar verluidt al zo'n twintig keer per jaar. Een wetsvoorstel om zo’n systeem te verplichten, wordt binnenkort voorgesteld voor de Italiaanse ministerraad, zo zegt Toninelli. ,,Een kleine aanpassing aan artikel 172 van de wegcode kan fundamenteel zijn om de levens van onze kinderen te redden, om te voorkomen dat een triviale afleiding een tragedie wordt die een vader, een moeder, een familie voor altijd zal tekenen”, schrijft de minister in een statement op Facebook. Indien het wetsvoorstel wordt goedgekeurd, kan de wet in voege treden tegen de herfst.