Jaarlijks 3,2 miljoen gevallen van diabetes door luchtvervuiling

,,We schatten dat ongeveer 14 procent van de diabetes in de wereld optreedt als gevolg van luchtvervuiling, dat is één op de zeven gevallen", zegt Dr. Ziyad Al-Aly van de Universiteit van Washington. ,,Dat risico bestaat al ​​op niveaus die lager zijn dan wat nu als veilig wordt beschouwd door de Wereldgezondheidsorganisatie."

De kleinste vorm van fijnstofvervuiling, bekend als PM 2.5, is daarbij de boosdoener. Deze partikels worden al geassocieerd met een verhoogd risico op hartaandoeningen, longaandoeningen, nieraandoeningen en andere niet-overdraagbare ziekten. Ook heeft deze luchtvervuiling in 2015 bijgedragen tot ongeveer 4,2 miljoen vroegtijdige sterfgevallen, aldus het onderzoeksteam in The Lancet Planetary Health.