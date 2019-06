Jaguar bouwt ultieme racesedan voor openbare weg

Rij-impressiePorsche deed het met zijn GT3, het ontspoileren van de race-911 via het Touring Package, Jaguar doet nu hetzelfde. De XE SV Project 8 komt namelijk in een gelimiteerde Touring-uitvoering zonder gigantische achterspoiler, maar met achterbank.

De Jaguar XE SV Project 8 Touring kwam er omdat de verkoop van de XE SV Project 8 niet helemaal loopt zoals Jaguar Special Vehicle Operations gehoopt had. Hoewel de oplage van de extreme sportsedan niet meer dan 300 auto’s groot is, vinden de laatste exemplaren moeilijk een eigenaar. Eerst kwam de Britse fabrikant met ‘Series Elite’: een speciale cup voor eigenaren van zo’n XE SV Project 8. Nu proberen ze het met een Touring versie. Die zal in een oplage van slechts 15 exemplaren gebouwd worden in de kleuren oranje, blauw, grijs en groen.

Op het eerste gezicht heeft de XE SV Project 8 dezelfde carrosserie als de standaard uitvoeringen van de sedan, maar dat is slechts schijn. Alleen het aluminium dak en de deurpanelen zijn identiek. De rest is nieuw. De uitgeklopte wielkasten, de sportievere bumpers en de motorkap zijn gemaakt van koolstofvezel, vandaar ook dat het gewicht beperkt bleef tot 1.745 kilogram. Ook werd de spoorbreedte vergroot en is de auto voorzien Michelin Pilot Sport Cup 2 banden. Andere lekkernijen zijn de volledig instelbare spoilers en wielophanging de gesmede 20-inch velgen en de keramische remmen.

Volledig scherm Jaguar XE SV Touring Project 8 © Jaguar

Onder de kap zien we de bekende 5,0 liter V8 compressormotor, die ook in veel andere modellen van Jaguar en Land Rover te vinden is. In de F-Type SVR is het blok goed voor 575 pk, maar dankzij een ander luchtinlaattraject en een titanium uitlaat, is de motor hier maar liefst 600 pk sterk. Het koppel bedraagt 700 Newtonmeter. Daarmee is de Touring Project 8 net zo snel als de raceversie en samen met dat model de krachtigste Jaguar ooit. De Touring accelereert hierdoor van 0-100 km/u in 3,5 seconden en de topsnelheid bedraagt 300 km/u.

Maar de hardcore trekjes verloochenen zich ook niet. Dit is geen auto om mee op vakantie te gaan. Daarvoor is teveel isolatie weggenomen en is er teveel aan comfort opgeofferd ten gunste van betere prestaties. De vering is een factor 4,5 stijver dan bij een standaard XE, maar desondanks weet de Touring de meeste oneffenheden glad te strijken. De besturing voelt goed en direct aan en zeer natuurlijk.

Volledig scherm Jaguar XE SV Touring Project 8 © Jaguar

Maar het meest opvallend is de vermogensafgifte. Waar de aandrijflijnen dankzij de compressors in de meer standaard modellen vrij snel al hun trekkracht ter beschikking stelt en vervolgens rond de 6.000 toeren afvlakt, blijkt het blok in de Project 8 een echte toerenmotor. Hoe meer toeren, des te meer lol. Onder normale omstandigheden wordt 100 procent van het motorvermogen en koppel naar de achterwielen overgebracht, maar in de Comfort setting kunnen de voorwielen voor maximaal 50 procent bijspringen. Onder de streep levert dit een goede carrosseriecontrole op, plus een verbluffend scherpe respons op stuurcommando’s.

De Touring levert iets in qua prestaties ten opzichte van zijn racebroer. Zo is de topsnelheid zonder achterspoiler 300 km/u. Mét achterspoiler was dat 322 km/u. Ook komt de auto zonder neerwaartse druk achter vermoedelijk niet aan de 7.21,23: een tijd die voldoende was om het Ringrecord van de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio af te snoepen als snelste in serie gebouwde vierdeurs auto. Desondanks zou de neerwaartse kracht die verloren wordt, grotendeels gecompenseerd worden door een nieuwe voorspoiler. Een deel van de kracht van de Touring zit ‘m in de remmen. Die zijn zeer goed te doseren en hebben ook bij het afdalen van een bergweg geen last van fading.