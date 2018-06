Jaguar valt Tesla aan met de I-Pace

De twee elektromotoren zijn zo op elkaar afgestemd dat de verdeling van het vermogen onder alle omstandigheden geoptimaliseerd kan worden. Tijdens onze eerste kennismaking met de I-Pace in Portugal reden wij ook in het terrein. De twee krachtige elektromotoren ondergaan dat gelaten.



Het batterijpakket wordt goed beschermd door de vlakke bodemplaat en de waterkoeling. Desnoods kan de auto, als die voorzien is van luchtvering, nog enkele centimeters worden gelift voor extra bodemvrijheid.



Op ongebaande paden slaat de I-Pace beslist geen modderfiguur, maar de meeste indruk maakte hij toch op het racecircuit van Portimão. Dankzij het lage zwaartepunt blijven de carrosseriebewegingen in snelle bochten tot een minimum beperkt en wordt de bestuurder geholpen zijn sportieve aspiraties te botvieren. Ondanks zijn hoge gewicht stuurt de I-Pace loepzuiver en met veel gevoel. In de verschillende rijprogramma’s voel je duidelijk verschil in de reacties op het gaspedaal, de mate van stuurbekrachtiging en de souplesse van de vering.



Het is zelfs mogelijk om wind- en bandengeruis door middel van antigeluid te reduceren, of juist te kiezen voor een kunstmatige V8-achtige brom wanneer je het gaspedaal dieper intrapt.



De I-Pace is een opvallende verschijning, met een korte neus, korte overhangen en een langgerekte wielbasis van 2,99 meter. Op die manier kon een riant interieur worden gecreëerd. Zowel voorin als achterin is de hoofd- en beenruimte overdadig en in de kofferbak - inhoud 656 tot 1453 liter - past verrassend veel bagage.