Jouw auto is waarschijnlijk nu al geschikt voor de brandstof die in 2035 verplicht is voor nieuwe auto’s

Stellantis ontstond in 2021 uit de fusie tussen Fiat Chrysler en Peugeot-fabrikant PSA en omvat merken als Opel, Citroën, Jeep en Alfa Romeo. Het concern besloot te kijken in hoeverre hun auto's geschikt zijn voor de geavanceerde e-brandstoffen. Deze worden gemaakt door wind- en zonne-energie om te zetten naar waterstof, waarna er via een chemisch proces CO 2 uit de lucht wordt toegevoegd. Vanaf 2035 mogen uitsluitend auto’s met verbrandingsmotor op de markt worden gebracht wanneer ze rijden op e-fuels.

CO2-neutraal

Het gaat om een synthetische brandstof, ook wel e-fuel genoemd, die CO 2 -neutraal is maar nog wel andere schadelijke stoffen uitstoot, simpelweg omdat er een proces van verbranding plaatsvindt. Toch heeft Duitsland het voor elkaar gekregen dat vanaf 2035 in de EU ook nieuwe auto’s toegelaten mogen worden die uitsluitend kunnen rijden op deze brandstof. Aanvankelijk zouden vanaf die datum alleen nieuwe auto’s met puur elektrische motoren worden toegestaan.

28 miljoen auto's alleen van Stellantis

Stellantis onthulde dat het merk 24 motortypen heeft geïdentificeerd als compatibel met e-brandstoffen. Van een paar andere modellen zijn de resultaten nog niet bekend. In totaal gaat het alleen bij Stellantis al om ongeveer 28 miljoen voertuigen in Europa. De kans is groot dat de bij veel andere autofabrikanten gelijkwaardige percentages auto’s zonder problemen op deze CO 2 -neutrale brandstof kunnen rijden. Het zou in theorie voor een enorme daling van de CO 2 -uitstoot kunnen leiden als alle auto’s op e-fuels gaan rijden.

Milieuorganisaties zijn niet blij met e-fuels

Toch zijn milieuorganisaties niet blij met e-fuels. Veel kritiek gaat over de slechte efficiëntie van e-fuels. Want bij de productie van de brandstof wordt veel energie verbruikt. Met dezelfde energie die nodig is om de e-fuel te maken waar een auto 100 kilometer op kan rijden, kan een batterij-elektrische auto ongeveer 700 kilometer rijden, zo meldt Autoweek. Het totale rendement van e-fuels ligt daarmee rond de 15 procent, dat van elektrische auto’s rond de 70 tot 80 procent. In de praktijk zijn deze synthetische brandstoffen ook tot minimaal twee keer duurder dan gewone benzine.