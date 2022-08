Kampvuur zonder rook, zonnepanelen en altijd internet: handige accessoires voor camper en caravan

CAMPERS & CARAVANSVoor de camper of caravan zijn tal van slimme accessoires te koop die goed van pas komen als je onderweg bent of op de camping staat. Die mogen best wat kosten, gezien de huidige hang naar luxe en comfort onder kampeerders. Een selectie van de opvallendste producten.

Kampvuur zonder rook

Met een biertje in de vlammen staren, dat is kamperen. Wel zo fijn als je de buren niet uitrookt. Met de BioLite Firepit+ (€329,95) maak je een kampvuur zonder rook. Dat komt door de krachtige ventilator die het vuur aanjaagt. Die ventilator bedien je met een app op je telefoon. Door de kooi van gaas voorkom je vonken.

Volledig scherm BioLite Firepit+. © BioLite

Lichtgewicht lithium-accu

Overal kunnen staan waar je wilt, maar dan moet alles wel blijven werken. Bij Super B in Hengelo worden hoogwaardige lithium-accu’s geproduceerd die drie keer lichter zijn en tot tien keer langer meegaan dan conventionele accu’s. Hitte-, water- en schokbestendig en met een bluetoothverbinding zodat je de status van de accu op je telefoon kunt aflezen.

Volledig scherm Super B Epsilon 12V150Ah. © Super B

Lekker koel tijdens tropische nachten

De airco is een uitkomst tijdens tropische nachten. Deze Truma Aventa Comfort (€2250) is een van de beste systemen op de markt. Hij gaat zuinig om met energie (4,2 ampère), is fluisterstil en ’s nachts kun je een nóg stillere ‘sleep’-functie gebruiken. Door de warmtepomptechnologie kan de dak-airco ook als verwarming worden gebruikt.

Volledig scherm Truma Aventa Comfort. © Truma

Luchtvering voor campers

Meubels, apparatuur, accessoires en vakantiebagage maken campers zwaar. De standaard vering krijgt het daardoor flink te verduren. Het hoge zwaartepunt en zijwind laten campers overhellen in bochten. Het Nederlandse VB-Airsuspension is gespecialiseerd in luchtvering voor campers. Die komt de rijeigenschappen én de veiligheid bij noodstops ten goede.

Volledig scherm Luchtvering van VB-Airsuspension. © VB-Airsuspension

Veilig gevoel in één pakket

Inbraakbeveiliging, gas-alarm, een alarmcentrale die via een peilzender in de gaten houdt of je camper ongewenst wordt verplaatst: het zit allemaal in één pakket van MEA Beveiliging dat bovendien door verschillende verzekeringsmaatschappijen wordt geaccepteerd. Draadloze magneetcontacten op de dakluiken waarschuwen als er nog iets openstaat voor je gaat rijden. Extra leuk: gereden routes kun je delen met vrienden.

Volledig scherm MEA-beveiligingssysteem. © MEA Beveiliging

Circulaire voortent van petflessen

Dometic heeft waterdicht tentdoek ontwikkeld waarin petflessen worden hergebruikt. De Leggera Air Redux 220S (€560) is een van de eerste voortenten van dit materiaal en gerecycled met maar liefst 210 plastic flessen. Het single point airframe heeft luchtslangen in plaats van tentstokken. Dat zorgt voor veel opzetgemak.

Volledig scherm Dometic Leggera Air Redux 220S. © Dometic

Zonnepanelen voor in de schaduw

Zonnepanelen maken je onafhankelijk van het vaste stroomnet. De meeste zonnepanelen voor campers hebben 36 cellen die daglicht omzetten in stroom. De solarpanels van het Duitse Büttner zijn opgebouwd uit 72 zonnecellen. Daardoor presteren ze fors beter als er schaduw op valt, bijvoorbeeld als je onder een boom staat.

Volledig scherm Büttner Black Line. © Büttner

Comfortabel ongemak

De Thetford PowerPods voorkomen nare geurtjes in je toiletcontainer en door de pods kun je nooit te veel of te weinig vloeistof gebruiken. Met de groene PowerPods Bio (€27,95) met micro-organismen hoef je de afvaltank pas na vier dagen te verversen, de PowerPods Blu (€ 23,95) gaan een dag langer mee.

Volledig scherm Thetford PowerPods Bio. © Thetford

Altijd en overal internet

Het Nederlandse Travelvision produceert de 4G Wifi Connect. Dat systeem bestaat uit een externe antenne op het dak van je caravan of camper, plus een router waarin je een data-simcard schuift. In de antenne-dome zitten vier hoogwaardige antennes: twee voor het mobiele 3G/4G-telefoonnetwerk en twee voor de wifiverbinding, als je op de camping staat. De router maakt van het 4G- of van het wifisignaal op de camping een eigen wifi-hotspot waarop je met tien apparaten kunt inloggen.

Volledig scherm Travelvision 4G Wifi Connect. © Travelvision

Beroemde hogedrukreiniger in miniformaat

Kärcher levert zijn beroemde hogedrukreiniger tegenwoordig ook als compacte, lichtgewicht (4 kg) variant. Dat maakt hem heel geschikt om in de caravan of camper mee te nemen. De K Mini (€169,95) neemt in het bagageruim weinig plek in en hij is in een mum van tijd startklaar om je caravan, kampeerauto, tent of grondzeil snel en daadkrachtig schoon te spuiten. Met zijn maximale druk van 110 bar en watervolume van 360 liter per uur is hij vrijwel even krachtig als de bekende K 2-modellen van Kärcher. Een uitneembare opbergbox voor accessoires wordt bijgeleverd. De 5 meter lange en extra dunne slang voorkomt knopen.

Volledig scherm Kärcher Mini. © Kärcher

