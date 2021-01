‘Kan een elektrische auto net zo snel achteruit als vooruit?’

Autoredacteur Niek Schenk: ,,In principe wel. Nissan deed in 2012 zelfs een poging om met zijn elektrische Leaf een nieuw snelheidsrecord achteruitrijden te vestigen. Maar autofabrikanten bouwen een beveiliging in om te voorkomen dat bestuurders hierdoor verrast worden en brokken maken, omdat goed sturen en kijken tijdens het achteruitrijden nu eenmaal een grote uitdaging is. Bij de Tesla Model 3 bijvoorbeeld is voor het achteruitrijden een snelheidslimiet van 27 km/u ingebouwd.”