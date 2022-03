‘Kan het kwaad om de banden van je auto verkeerd om te wisselen?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ,,In principe niet, want er bestaan geen linker- of rechterbanden. Maar het kan zijn dat de omstandigheden bij uw auto ertoe hebben geleid dat de banden op een bepaalde manier afgesleten zijn. In dat geval kunt u verandering in het weggedrag merken en dan zou ik ze toch maar even omdraaien. Belangrijker dan dit alles is dat u de eventuele draairichting in de gaten houdt. Er bestaan namelijk banden met een voorgeschreven draairichting. Die wordt op de zijkant aangegeven door een pijl met de tekst rotation.”