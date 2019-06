Kans op roest: BMW roept wereldwijd ruim half miljoen auto's terug

Het gaat om BMW 5- en 6-modellen die van de band rolden tussen februari 2002 en juli 2010 met de modelcodes E60, E61, E63 en E64. De terugroepactie is een voorzorgsmaatregel, aldus de fabrikant: ,,Slechts in zeldzame gevallen kan er schade zijn.‘’ BMW gaat er vanuit dat in 60 procent van de gevallen een inspectie volstaat en er geen reparatie nodig is.