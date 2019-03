Kia Picanto (2011 - 2017): favoriet in de stad

Aankoopadvies Kia Picanto (TA, 2011 - 2017)

• De Kia Picanto is een zeer zuinige auto. Houd er rekening mee dat de fabrieksopgaven wel erg rooskleurig zijn en bijna nooit gehaald kunnen worden.

• De koppeling werkt nog via een ouderwetse kabel. Soms moet het pedaal opnieuw afgesteld worden als het punt dat de koppeling ‘pakt’ te laag is.

• Niet zozeer een technisch mankement, meer een mogelijk irriterende designmisser: de ruitenwisser op de achterruit is veel te klein. Als de ruit vies is, beperkt het ernstig het zicht naar achteren. De auto geregeld wassen is het devies.

• De Picanto is een goedkope auto en dat blijkt uit het ‘infotainment’. De bluetooth en de radio zijn beneden de maat. De bluetooth heeft moeite met het pairen, terwijl de speakers van de radio onderbemeten zijn.

• Er is een update geweest voor de motorsoftware. De motoren hadden moeite met starten tijdens koude omstandigheden.

• De Picanto kende slechts één terugroepactie en dat was bij een zeer select aantal auto’s. Het handrem-mechanisme zou kunnen gaan roesten.

• Deze kleine Kia is een typische stadsauto. Controleer het koetswerk en de wielen voor krassen, deuken en andere schade.

• Tijdens ritjes over slechte wegdek zijn piepjes en met name kraakjes de Picanto niet vreemd. Niet direct een betrouwbaarheids-issue, wel aanwezig.

Aanbod en prijzen

Het land staat vol met Kia Picanto’s. Het is een van de best verkochte Kia’s van de afgelopen 10 jaar. Dat is te zien aan het aanbod tweedehands Picanto’s. Van deze generatie Picanto staan dik 1.000 exemplaren te koop op AutoTrack.nl. Van dat totaalaantal is 90% een vijfdeurs. De sportievere driedeurs is beduidend minder goed vertegenwoordigd. Qua brandstof is de keuze vrij eenvoudig: ze hebben allemaal een benzinemotor onder de kap.

Wil je een Kia Picanto, maar niet zelf schakelen: dan moet je goed gaan zoeken. Een kleine minderheid is uitgerust met een automaat, de handbak is veel ruimer voorradig. Hoewel het een goedkope en kleine auto is, zijn ze niet allemaal kaal uitgerust. Bijna alle Picanto’s die op Autotrack worden aangeboden namelijk de beschikking over airconditioning.

De goedkoopste Picanto’s van deze generatie zijn er al vanaf zo’n 4.500 euro. Dat zijn relatief sober uitgeruste exemplaren met de 1.0 motor en redelijk wat kilometers: meer dan 150.000 km. De duurste Picanto’s kosten zo’n 15 mille. Dan heb je een zeer jong exemplaar met 1.2 motor, zeer luxe uitrusting en een uiterst lage kilometerstand.

Profiel

De eerste generatie Kia Picanto kwam in 2004 op de markt en was een stabiele pilaar voor Kia. Jaarlijks werden er zo’n vier- tot vijfduizend van verkocht. Kortom, een geslaagd model in de line up van de relatief jonge Zuid-Koreaanse autofabrikant. Echter, Kia had (en heeft) ambities en niet zo’n klein beetje ook. Daarvoor worden kosten noch moeite gespaard.

Eén van die wapenfeiten is het binnenhalen van de Duitse designer Peter Schreyer. Kia realiseerde zich dat designtaal enorm belangrijk is. Schreyer was afkomstig van Volkswagen, een merk waarbij een familiegezicht en duidelijke designtaal gemeengoed is. Schreyer begon in 2006 bij Kia en in 2007 stond zijn eerste wapenfeit al te schitteren op de autobeurzen: de Kia Kee concept. Daarmee introduceerde Schreyer die nieuwe ‘Tiger Nose’, een kenmerkende grille die uiteindelijk alle Kia’s zouden gaan krijgen.

De tweede generatie Picanto kwam in 2011 op de markt en had ook die grille op de neus. In vergelijking met zijn voorganger zag de auto er veel volwassener en Europeser uit. De Picanto kwam in twee carrosserievarianten: een driedeurs en een vijfdeurs, beide hatchbacks. De driedeurs werd iets sportiever in de markt gezet. Zo had de driedeurs een rode rand rond de grille en een dubbele uitlaat. Twee kenmerken die we ook zagen bij de Golf GTI uit 2004, niet geheel ontoevallig van Peter Schreyer zijn vorige werkgever: Volkswagen.

In technisch opzicht was de keuze vrij simpel. Alle Kia Picanto’s hebben een overdwars geplaatste lijnmotor voorin liggen die de voorwielen aandrijft. Er waren twee motoren leverbaar. De eerste is een 1.0 driecilinder twaalfklepper. Deze leverde 69 pk en 94 Nm. De tweede optie was een 1.2 liter viercilinder zestienklepper. Vanwege een cilinder extra is er extra rust aan boord, maar ook meer vermogen (85 pk). De 1.2 motor was eventueel leverbaar met een automaat.

In 2014 wordt de Kia Picanto onderworpen aan een facelift. Het uiterlijk valt gezien de verkoopcijfers zeer in de smaak, dus tornt Kia er zo min mogelijk aan. Het front is net even wat strakker. Ook het instrumentarium is nieuw, met eventueel de mogelijkheid voor een touchscreen infotainment scherm. De Picanto was en is een zeer grote hit. Kia Nederland verkocht in 2011 al meer dan 9.000 exemplaren. In 2012 waren dat er zelfs meer dan 11.000. Tot op de dag van vandaag worden er jaarlijks om en nabij de 10.000 van deze stadsrakkers verkocht in Nederland.