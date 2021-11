Kilometervergoeding stijgt opnieuw niet, blijft al 15 jaar gelijk

Veel files in oktober, maar nog niet op niveau van 2019

Nederlanders gingen in oktober weer meer naar kantoor en stonden daardoor vaker in de file, meldt het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). Vooral toen een deel van de A12 niet begaanbaar was vanwege werkzaamheden stond veel verkeer vast. Zo druk als in 2019 is het nog niet.

1 november