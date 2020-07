Kleinste auto ter wereld brengt groots bedrag op

ACHTER HET STUUR Welke auto kies je als er een baby op komst is? Reinier en Natasja gingen voor deze ‘vrachtwa­gen’

14 juli In deze wekelijkse rubriek vertellen lezers over de auto van hun keuze. Deze keer dertigers Reinier en Natasja. Zij ruilen hun Skoda Citigo uit 2013 in voor een nieuwe Citroën C3 Aircross. Over een paar weken hebben ze namelijk een grotere auto nodig voor hun eerste kind.