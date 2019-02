Kleurrijke ‘Love Bug Parade’ met Kevers en VW busjes vrolijkt Brussel op

Bijzonder aan deze Buggy's is dat ze altijd over een koetswerk van polyester beschikken, dat wordt verkocht in de vorm van een kit die op het onderstel van bestaande, betaalbare auto's kan worden gemonteerd. Destijds was dat vaak het chassis van de Kever. Alleen al in België werden zo'n 10.000 Buggy’s gebouwd, waarvan de meeste werden geëxporteerd. Deze maand zijn er 12 klassieke exemplaren te bewonderen in Autoworld. Kortgeleden maakte Volkswagen bekend dat in maart op de autoshow een compleet nieuwe retro-versie van de Buggy wordt onthuld. De fabrikant wil hem opnieuw uitbrengen, maar deze keer met elektrische aandrijving.