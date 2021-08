Klimaatactivisten dreigen autoshow te verstoren

Dat bericht Autonews nadat een groep klimaatactivisten genaamd Sand in the Gears verklaarde de IAA te gaan verstoren. Volgens de activisten is de IAA een perfect ‘doelwit’, aangezien er autofabrikanten vertegenwoordigd zijn. De strijd tegen klimaatverandering gaat de activisten niet snel genoeg en de auto-industrie heeft er volgens hen een belangrijk aandeel in.

Dat er een ongeëvenaarde focus op elektrische auto’s zal liggen bij de IAA van dit jaar, is geen boodschap voor de groepering: ,,Elektrische auto’s zijn noch vanuit sociaal noch vanuit ecologisch oogpunt een oplossing.” Maar de IAA gaat zelfs over nog meer dan elektrische mobiliteit. Ook de mobiliteit van de toekomst in algemene zin komt aan bod. Dat behelst dus meer dan - al dan niet elektrische - auto’s. Ook mobiliteitsconcepten die beter voor het klimaat worden geacht, krijgen er als het goed is volop de aandacht.

Het is de vraag of de activisten zich hiervan bewust zijn en anders is waarschijnlijk de beursvloer waar de auto’s staan de plek waar ze gaan proberen aandacht voor hun boodschap te krijgen. ,,In september gaan wij in de weg staan van de destructieve autogekte”, zo dreigt men. Overigens was ook de IAA in Frankfurt in 2019 al kort het toneel van protesten door activisten.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.