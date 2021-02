Kortsluiting en brandgevaar: BMW roept 430.000 auto's terug

Opvallend genoeg waarschuwde de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration al eind 2017 voor brandgevaar bij deze modellen, wat ertoe leidde dat er door BMW werd ingegrepen. Nu is het kennelijk ook in Duitsland aanleiding voor een terugroepactie. Daar moeten nu 430.000 eigenaren van een BMW 3 Serie met de interne autocodes E90 tot en met E93 terug naar de garage.

Een Duitse woordvoerster van BMW gaf tegenover het Duitse blad Focus toe dat in andere landen ook modellen van de BMW 1 Serie en de X5 en X6 zijn teruggeroepen vanwege het risico op brand en kortsluiting. Buiten Duitsland zouden 115.000 exemplaren van de BMW 3 Serie getroffen zijn. Niet bekend is of en hoeveel auto's in Nederland gevaar lopen.