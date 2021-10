Kraanmachinist Arjan (28) kocht de kleinst mogelijke pick-up en ging er pas na drie jaar sleutelen mee rijden

Nederland­se benzine­prijs gaat richting de 2,10 euro per liter

22 oktober De Nederlandse benzineprijs is de afgelopen weken nog verder opgelopen, nadat er begin deze maand al voor het eerst meer dan 2 euro per liter moest worden betaald. Inmiddels gaat de prijs richting de 2,10 euro per liter, zo blijkt uit gegevens van consumentencollectief UnitedConsumers.