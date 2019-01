Krachtiger batterijenpakket voor Nissan Leaf: rijbereik 385 kilometer

Opel neemt ons in de maling: nieuwe Zafira is gewoon een aangepaste bestelbus

9:54 Opel wekt in een persbericht de suggestie een nieuwe generatie van de MPV Zafira te presenteren. Maar in feite is er helemaal geen nieuwe MPV ontworpen. De nieuwe Zafira blijkt gewoon een bestaande bestelbus die moederbedrijf PSA (Peugeot, Citroën) al enige tijd in samenwerking met Toyota maakt. Die auto is simpelweg aangepast voor comfortabel personenvervoer: een overduidelijke kwestie van kostenbesparing.