Krijgt de Ferrari die op de bodem van het IJ lag een tweede leven?

De luxe sportwagen werd op 17 juni aangetroffen door duikers van de brandweer; op 29 juni doken zij opnieuw naar het voertuig en werd de wagen omhoog getakeld. Na onderzoek bleek het om een gestolen Ferrari Mondial uit 1987 te gaan.

Verjaard

De forensische opsporingsdienst stelde vast dat er geen andere misdrijven naar voren kwamen dan de diefstal, die in 1994 plaatsvond en inmiddels verjaard is. Hoe de auto op de bodem van het IJ terecht is gekomen, zal hoogstwaarschijnlijk voor altijd een raadsel blijven.

De auto, of wat er nog van over is, staat op dit moment bij autodemontagebedrijf De Ooyevaar in het Noord-Hollandse Blokker. Eigenaar Lowie Hoedt heeft van de Amsterdamse politie opdracht gekregen om het wrak te slopen, maar vindt dat eigenlijk ‘zonde’. “Als we hem kunnen behouden, zou dat erg mooi zijn,” zegt hij.

Hoedt krijgt belletjes uit binnen- en buitenland over het autowrak. Zo zou iemand van het motorblok een salontafel willen maken. Ook meerdere musea, waaronder een uit Leiden, hebben interesse getoond.

Artis

Zelf ziet Hoedt het wel zitten om de Ferrari te doneren aan Artis, zodat het een plekje kan krijgen in het nagebouwde grachtenaquarium. “Er is contact geweest en ze zijn er redelijk positief over. De mensen die erover gaan, zijn nu op vakantie en over twee weken terug. Dan wordt het idee meegenomen in een bespreking.”

Het motorblok van de Ferrari. © De Ooyevaar

Ook de Amsterdamse kunstenaar Feike Otto van der Zee aast op het autowrak. “Als het maar voor de stad behouden blijft,” zegt hij. “Ik zou hem graag in een museum of de openbare ruimte terugzien.”

Kunstwerk

De kunstenaar opteert een plek op de kade in Noord of op het Java-eiland, waar de Ferrari ook in het IJ lag. “Ik zie het echt als een kunstwerk. Je hoeft er zelf niet zoveel meer mee te doen, hij moet alleen op een mooie manier gepresenteerd worden. De Ferrari is al goed zoals ie nu is.”

Van der Zee ziet overeenkomsten met de Porsche waarin de bekende Amerikaanse acteur James Dean in 1955 verongelukte. De Porsche, die door Dean Little bastard werd genoemd, staat nu ook in een museum en werd net als de acteur zelf een legende.

“Dat is precies hetzelfde bij de Ferrari: het uiteindelijke hebben van de auto is niet mijn streven, maar het gaat om de eindeloze stroom aan mogelijkheden en gedachten betreffende die auto.” Hij heeft zelfs al een voorstelling gemaakt van hoe hij de Ferrari zou willen tentoonstellen. “Het is het verhaal dat ik hier creëer, waardoor het object alleen maar mystieker, interessanter, boeiender wordt. Dat is waar ik me voor interesseer. It’s a story the car creates.”

Een woordvoerder laat weten dat de Amsterdamse politie bereid is mee te gaan in het voorstel van demontagebedrijf De Ooyevaar om de Ferrari in bruikleen aan Artis te geven. “Wij vinden het ook zo’n bijzonder verhaal dat we hier graag een uitzondering voor maken.”

Kunstenaar Feike Otto van der Zee zou de Ferrari graag op deze manier tentoonstellen. © Feike Otto van der Zee