Kritiek op hippe, elektrische deelscooter groeit: ‘Bedrijven doen zich duurzamer voor dan ze zijn’

De introductie van de eerste deelscooters in 2019 ging gepaard met mooie woorden. Over de missie om de leefbaarheid te verbeteren in Den Haag, om automobilisten te verleiden de scooter te pakken en om minder CO 2 uit te stoten. ‘Dit doen zij door mensen uit de auto te krijgen en groen vervoer aan te bieden met elektrische deelscooters', stond destijds in het persbericht.