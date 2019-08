Kruising tussen fiets en scooter: de tweezits e-bike

In Amsterdam zijn de eerste exemplaren al gesignaleerd: een e-bike voor twee personen. De Doppio Classico is een kruising tussen een fiets en een scooter. De elektromotor biedt, zoals bij een normale e-bike, steun zodra je trapt. Op de tweezits e-bike mag je - zonder helm - op het fietspad rijden.

Meest in het oog springende item van de robuuste 'filekiller’ is een stevig, lang zadel, de buddyseat, waar twee mensen op passen. Voor echte zwaargewichten is de fiets misschien niet de beste optie: het aluminium frame heeft een draagkracht van 180 kg. Krachtbron van de Doppio Classico is een uitneembare batterij van 840Wh, waarmee je tot 70 km ver kunt rijden.

Op het kleuren lcd-scherm is bij te houden hoe snel je fietst (e-bikes zijn in Nederland wettelijk begrensd op 25 kilometer per uur), hoe lang de batterij meegaat en wanneer de volgende servicebeurt nodig is. Ook heeft de fiets een usb-aansluiting om de mobiele telefoon op te laden, plus een alarmsysteem en een gps-tracker.

Op maat

De bike gaat €2499 kosten en is op maat te maken: zo kun je kiezen uit verschillende zadels en banden. Het is ook mogelijk om een boodschappenkrat of een aanhangwagentje te bestellen. Doppio, dat denkt in het eerste jaar 500 e-bikes te verkopen, heeft vooral hoge verwachtingen van de nieuwe fiscale regeling die 1 januari 2020 ingaat. Vanaf 1 januari kunnen bedrijven een e-bike ter beschikking stellen van hun medewerkers, die er vervolgens privé 7 procent over betalen. Het zou betekenen dat je voor een fiets van €2500 minder dan een tientje per maand privé betaalt.

Wetgeving

Verder denkt Doppio in Amsterdam te profiteren van de verscherpte wetgeving voor scooters met blauw kenteken. Zij mogen binnen de ring niet meer op het fietspad.

