Kunnen anderen afstandsbediening van auto kopiëren?

Niet alleen in deze Mercedes, in veel moderne auto’s met afstandsbediening is inbraak via de elektronica mogelijk. Criminelen kunnen redelijk eenvoudig het signaal opvangen en kopiëren als u de auto afsluit of opent en daarmee later zelf de auto openen. Een nog groter risico vormt de zogenaamde keyless entry-sleutel. Daarmee ontgrendelen de deuren automatisch zodra je in de buurt van de auto komt. Zo’n sleutel zendt continu een signaal uit, waardoor het zelfs vanuit huis op te pikken is. Bij deze sleutel is het verstandig om hem thuis in een metalen of aluminium verpakking te bewaren. Tip: test bij de auto uit of het daarmee inderdaad lukt om de radiogolven tegen te houden.