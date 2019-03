Lamborghini wil de 'Rambo Lambo’ weer gaan bouwen

De LM002 werd 26 jaar geleden geïntroduceerd. De 2,6 ton zware auto was zo hoekig, breed en krachtig, dat ‘ie de bijnaam ‘Rambo Lambo’ kreeg. Het was een auto die meer doet denken aan een ruige Hummer H1 dan aan een gelikte PC Hooft-tractor. Met zijn twaalfcilinder motor was er ook geen gebrek aan vermogen. De auto was 450 pk sterk - voor die tijd een unicum voor een SUV. Er zijn er in totaal slechts 328 van gemaakt en de prijzen lopen op tot 300.000 euro.